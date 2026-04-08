रेत माफियाओं का आतंक, वन आरक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या

Sand Mafia : मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से एक ससनीखेज खबर सामने आई है। यहां बेखौफ रेत माफिया ने वन आरक्षक की वाहन से कुचल दिया है, जिससे वन आरक्षक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि, ये सनसनीखेज हत्याकांड उस समय हुआ जब वन विभाग का अमला इलाके में गश्त कर रहा था। इस दौरान उनका सामना अवैध रूप से रेत ले जा रहे माफिया से हो गया। माफिया ने वन विभाग के दल से पीछे हटने की चेतावनी दी। इसपर वन आरक्षक द्वारा उसे पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने तेज वाहन दौड़ाते हुए उसे टक्कर मारी और कुचलते हुए मौके से फरार हो गया।