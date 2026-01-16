तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूल बस को मारी टक्कर, 22 बच्चों की जान बचाने ड्राइवर ने दे दी जान

School Bus Accident(photo:patrika)
School Bus Accident: नीवरी गांव के पास सुबह बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूल बस को सामने से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूल वैन चला रहे ड्राइवर की मौत हो गई। 6 बच्चे घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।
हादसे में बस चालक सरनाम सिकरवार (60) ने कैंटर को अपनी ओर आते देख तुरंत स्टेयरिंग मोड़कर वैन को सड़क किनारे उतार दिया। इस दौरान उन्हें सीने में गंभीर चोट लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन वैन सवार 22 बच्चों की जान बच गई। सिकरवार सुबह जौरा साइड की ओर जा रहे थे। वैन में 20- 22 स्कूली बच्चे थे।
बागचीनी थाना क्षेत्र में उम्मेदगढ़ वांसी की पुलिया और नीवरी गांव के बीच जौरा से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। सरनाम सिकरवार 15 वर्षों से स्कूल वैन चला रहे थे। वैन में उनके तीन नाती अभिषेक, काव्या, दिव्यांश के साथ छोटे भाई के बच्चे और गांव के अन्य बच्चे सवार थे।