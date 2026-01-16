तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूल बस को मारी टक्कर, 22 बच्चों की जान बचाने ड्राइवर ने दे दी जान

हादसे में बस चालक सरनाम सिकरवार (60) ने कैंटर को अपनी ओर आते देख तुरंत स्टेयरिंग मोड़कर वैन को सड़क किनारे उतार दिया। इस दौरान उन्हें सीने में गंभीर चोट लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन वैन सवार 22 बच्चों की जान बच गई। सिकरवार सुबह जौरा साइड की ओर जा रहे थे। वैन में 20- 22 स्कूली बच्चे थे।