16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरैना

तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूल बस को मारी टक्कर, 22 बच्चों की जान बचाने ड्राइवर ने दे दी जान

School Bus Accident: एमपी के मुरैना के नीवरी गांव के पास हुआ हादसा, टक्कर के बाद बच्चे सुरक्षित, ड्राइवर की मौके पर ही मौत

less than 1 minute read
Google source verification

मुरैना

image

Sanjana Kumar

Jan 16, 2026

School Bus Accident

School Bus Accident(photo:patrika)

School Bus Accident: नीवरी गांव के पास सुबह बच्चों को स्कूल ले जा रही स्कूल बस को सामने से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने टक्कर मार दी। हादसे में स्कूल वैन चला रहे ड्राइवर की मौत हो गई। 6 बच्चे घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।

स्कूल बस चालक ने सड़क किनारे उतारी बस, बच्चे सुरक्षित

हादसे में बस चालक सरनाम सिकरवार (60) ने कैंटर को अपनी ओर आते देख तुरंत स्टेयरिंग मोड़कर वैन को सड़क किनारे उतार दिया। इस दौरान उन्हें सीने में गंभीर चोट लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन वैन सवार 22 बच्चों की जान बच गई। सिकरवार सुबह जौरा साइड की ओर जा रहे थे। वैन में 20- 22 स्कूली बच्चे थे।

ये है पूरा मामला

बागचीनी थाना क्षेत्र में उम्मेदगढ़ वांसी की पुलिया और नीवरी गांव के बीच जौरा से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। सरनाम सिकरवार 15 वर्षों से स्कूल वैन चला रहे थे। वैन में उनके तीन नाती अभिषेक, काव्या, दिव्यांश के साथ छोटे भाई के बच्चे और गांव के अन्य बच्चे सवार थे।

ये भी पढ़ें

इंडिया और न्यूजीलैंड टीम पहुंची इंदौर, हेड कोच गौतम गंभीर ने किए महाकालेश्वर दर्शन
इंदौर
India and Newzealand teams in Indore gautam gambhir in mahakal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Jan 2026 10:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूल बस को मारी टक्कर, 22 बच्चों की जान बचाने ड्राइवर ने दे दी जान

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भारत की संस्कृति को अपना मानता है वो सब हिन्दू

मुरैना

बिल बकाया होने पर पंपों के कनेक्शन काटे, 350 सरकारी आवासों में पेयजल सप्लाई ठप

मुरैना

सुबह कोहरा, दिन में निकली धूप, चली शीत लहर

मुरैना

खरगोन से लाए थे हथियारों की खेप, पांच तस्करों को पकड़ा

मुरैना

crime

क्राइम
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.