जौरी गांव में पत्थर से कुचलकर स्कूल बस चालक की हत्या



जानकारी के अनुसार ताराचंद (42) पुत्र बनवारी कुशवाह निवासी जौरी सोमवार की रात दस बजे घर से निकला था। रात 11:30 बजे घर से 100 मीटर दूरी पर ही अज्ञात आरोपियों ने पत्थर से सिर को कुचल दिया। सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसको मरणासन्न हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंची। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बॉडी को रात में पीएम हाउस में रखवा दिया। मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।