‘हैलो ! मैं शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूं’, मामा ने सुनी कैंसर से पीड़ित भांजे की गुहार…..

चौहान ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा हमारा धर्म और कर्तव्य है। भांजे हर्ष के इलाज में मैं भी अपना योगदान दूंगा और समुचित इलाज के लिए हरसंभव सहयोग करूंगा। बीलपुर गांव के लोगों ने सराहनीय काम किया है, जिन्होंने हर्ष के इलाज के लिए धन एकत्रित कर मिसाल पेश की है। साथ ही सभी से अपील की कि आगे बढकर हर्ष की मदद करें। 'मैं भी भांजे के लिए मदद के हाथ बढ़ाऊंगा।