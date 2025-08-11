11 अगस्त 2025,

सोमवार

मुरैना

‘हैलो ! मैं शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूं’, मामा ने सुनी कैंसर से पीड़ित भांजे की गुहार…..

MP News: केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ब्लड कैंसर से पीड़ित हर्ष सक्सेना की मां को फोन पर आश्वासन दिया कि इलाज में कोई कमी नहीं होगी और हरसंभव मदद करेंगे।

मुरैना

Akash Dewani

Aug 11, 2025

shivraj singh chouhan assures help blood cancer patient harsh saxena morena mp news
shivraj singh chouhan assures help blood cancer patient harsh saxena morena (फोटो सोर्स- Patrika.com)

MP News: हैलो! मैं शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूं, बहन आप चिंता मत करो, भांजे हर्ष के इलाज में कोई कमी नहीं आएगी। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कैंसर पीड़ित हर्ष (Cancer Patient Harsh Saxena) की मां ज्योति सक्सेना को फोन पर आश्वासन दिया। मुरैना के विकासखंड अंबाह के बीलपुर गांव निवासी 14 वर्षीय हर्ष सक्सेना ब्लड कैंसर से जंग लड़ रहा है।

उसके पिता बंटी सक्सेना बीते 29 जुलाई को ही कैंसर से दम तोड़ चुके हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वीलपुर गांववासियों ने क्षेत्र सहित संपूर्ण प्रदेश व देशवासियों से भावुक अपील की है कि ब्लड कैंसर से जूझ रहे 18 वर्षीय हर्ष सक्सेना के इलाज में सहयोग के लिए एक कदम अवश्य बढ़ाएं।

पत्रिका ने प्रकाशित की थी खबर, केंद्रीय मंत्री तक पहुंची

पत्रिका ने भी 'कैंसर पीड़ित बालक की नहीं थी बहन, सैकड़ों बहनों ने राखियां बांधकर बढ़ाया हौंसला' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। रविवार को गांववासियों ने की अपील सहयोग की अपील की थी। केंद्रीय मंत्री ने हर्ष की सारी रिपोर्ट अपने व्हाट्सएप पर मां से मंगवाई हैं।

चौहान ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा हमारा धर्म और कर्तव्य है। भांजे हर्ष के इलाज में मैं भी अपना योगदान दूंगा और समुचित इलाज के लिए हरसंभव सहयोग करूंगा। बीलपुर गांव के लोगों ने सराहनीय काम किया है, जिन्होंने हर्ष के इलाज के लिए धन एकत्रित कर मिसाल पेश की है। साथ ही सभी से अपील की कि आगे बढकर हर्ष की मदद करें। 'मैं भी भांजे के लिए मदद के हाथ बढ़ाऊंगा।

गावं की बहनों ने बांधा था रक्षासूत्र

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर चंबल की बीहड़ों से गांव की सभी बालिकाओं ने हर्ष को रक्षासूत्र बांधकर मानवता का संदेश देश भर में प्रसारित किया है। केंद्रीय मंत्री के अलावा अन्य समाजसेवी और क्षेत्रीय सांसद शिवमंगल सिंह तोमर भी मदद के लिए आगे आए हैं। इस मुश्किल घड़ी में केंद्रीय मंत्री सहित अन्य लोगों के सहयोग से हर्ष के परिजनों को राहत मिलने की उम्मीद हैं।

Published on:

11 Aug 2025 04:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / ‘हैलो ! मैं शिवराज सिंह चौहान बोल रहा हूं’, मामा ने सुनी कैंसर से पीड़ित भांजे की गुहार…..

