धर्मसभा में बैठने से मिलती है मन को शांति और निर्मलता : मुनि विबोधसागर

जैन मुनि ने कहा कि जब भी हमें किसी सत्संग में अथवा धर्मसभा में बैठने का अवसर मिले तो इस पावन अवसर को चूकना नहीं चाहिए। धर्म सभा में मन वचन काय से शुद्धि पूर्वक बैठना चाहिए। सत्संग और धर्म सभा में बैठने मात्र से मन को शांति और निर्मलता प्राप्त होती है। भले ही धर्मसभा में आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जब तक आप वहां बैठे हैं, तब तक पाप कर्मों से बचे हुए हैं। यदि आपने कर्म बंधन से बचने का तरीका सीख लिया तो एक दिन कर्मों की निर्जरा भी करने लगोगे। धर्म सभा में सदैव धर्म की ही चर्चा में समय व्यतीत करना चाहिए, इधर उधर की फालतू चर्चा कदापि नहीं करना चाहिए।