कठोर व्रत: भक्त ने अन्न जल का त्याग कर शरीर पर बोए जवारे



महावीर दास ने नवरात्र के पहले दिन अपने शरीर पर मिट्टी का लेप किया और जवारे बो दिए। अपने गुरु के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विश्व शांति जगत कल्याण की कामना को लेकर उन्होंने जवारे बोए हैं। कोल्ड वाली माता के नाम से प्रसिद्ध अंबे मैय्या मंदिर की मान्यता है कि यहां हर हफ्ते के सोमवार और शुक्रवार को मैय्या का दरबार लगता है, जहां श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर आते है और माता की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी होती है। जानकारी के अनुसार 29 सितंबर सोमवार को सप्तमी पर झांकी दर्शन करने की व्यवस्था सुबह 8 से शाम 8 तक रखी गई है।