कोचिंग जोन में फायरिंग के विरोध में किया प्रदर्शन, धरने पर बैठे छात्र



कोचिंग जोन में स्थित जीवाजी गंज पार्क में 20 सितंबर से लगातार छात्रों के साथ मारपीट हो रही है, 23 सितंबर को कोचिंग के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। असमाजिक तत्वों की सक्रियता से पढऩे वाले छात्र व जीवाजी गंज के व्यापारी दहशत में हैं। आए दिन हो रही घटनाओं से आक्रोशित होकर विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में कोचिंग छात्रों ने बुधवार की सुबह करीब एक घंटे तक प्रदर्शन किया। अभाविप के नगर मंत्री सचिन शर्मा ने कहा कि असामाजिक तत्वों के द्वारा जीवाजी गंज में छात्रों के बीच गोलीबारी की गई जिससे पढऩे वाले छात्रों के बीच असुरक्षा का वातावरण है अभाविप ने पूर्व में भी जीवाजी गंज में सुरक्षा व्यवस्था हेतु मांग की है लेकिन अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया।