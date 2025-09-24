Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरैना

कोचिंग जोन में फायरिंग के विरोध में किया प्रदर्शन, धरने पर बैठे छात्र

जीवाजी गंज में आए दिन फायरिंग से दहशत में हैं राहगीर, रहवासी एवं व्यापारी वर्ग, छात्र बोले: पांच दिन में मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे बड़ा आंदोलन

मुरैना

Ashok Sharma

Sep 24, 2025

मुरैना. कोचिंग जोन में पिछले चार दिन से हो रही लगातार मारपीट और फायरिंग के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्रों ने आंदोलन किया। छात्रों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर जीवाजी गंज का गेट बंद कर धरना दिया। सूचना मिलते ही सीएसपी दीपाली चंदौरिया, टी आई दीपेन्द्र यादव पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री सचिन शर्मा के नेतृत्व में एसपी के नाम ज्ञापन दिया और पांच दिन का अल्टीमेटम दिया है अगर मांग नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा।


कोचिंग जोन में स्थित जीवाजी गंज पार्क में 20 सितंबर से लगातार छात्रों के साथ मारपीट हो रही है, 23 सितंबर को कोचिंग के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। असमाजिक तत्वों की सक्रियता से पढऩे वाले छात्र व जीवाजी गंज के व्यापारी दहशत में हैं। आए दिन हो रही घटनाओं से आक्रोशित होकर विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में कोचिंग छात्रों ने बुधवार की सुबह करीब एक घंटे तक प्रदर्शन किया। अभाविप के नगर मंत्री सचिन शर्मा ने कहा कि असामाजिक तत्वों के द्वारा जीवाजी गंज में छात्रों के बीच गोलीबारी की गई जिससे पढऩे वाले छात्रों के बीच असुरक्षा का वातावरण है अभाविप ने पूर्व में भी जीवाजी गंज में सुरक्षा व्यवस्था हेतु मांग की है लेकिन अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया।

पांच दिन में मांगों पर अमल नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसपी के नाम सीएसपी को दिए ज्ञापन में अल्टीमेटम दिया है कि अगर पांच दिन में मांगों पर अमल नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद बड़ा आंदोलन करेगी। उन्होंने अधिकारियों को मांगों पर गंभीरता से अमल करने की मांग की है।

इसलिए बढ़ रहे कोचिंग जोन में झगड़े

कोचिंग जोन में पुलिस की तीन चार गाडिय़ां गश्त पर रहती हैं लेकिन अधिकांश गाडिय़ों का स्टाफ गाड़ी साइड से खड़ी करके उसमें बैठा रहेगा या फिर सडक़ पर इधर से उधर घूमता रहता है। सिर्फ निर्भया मोबाइल का स्टाफ ही है जो बिना आईसी वाले या संदिग्ध लोगों की रोक टोक करता हैं, अगर सभी मोबाइल वैन का स्टाफ सक्रियता दिखाए तो असमाजिक तत्वों की सक्रियता पर रोक लग सकती है और झगड़े भी रुक सकते हैं।

ये रखी मांग

जीवाजी पार्क में अस्थाई पुलिस चौकी का निर्माण कराया जाए।
बिना आईसी कार्ड वाले छात्रों का प्रवेश वर्जित रहे।
जीवाजी गंज में दो पहिया एवं चार पहिया से जाने वाले छात्र छात्राओं के पास उचित डाइविंग लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा न होने पर उचित कार्रवाई की जाए।
कोचिंग जोन में आमामाजिक तत्वों को प्रवेश पूर्णत: वर्जित होना चाहिए।
जीवाजी गंज में आने जाने वाले सामान्य नागरिक एवं विद्यार्थी को मुंह बांध के आना वर्जित हो।

कोचिंग जोन में फायरिंग के विरोध मेें छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। ज्ञापन दिया है, उसमें पुलिस चौकी सहित अन्य मांग रखी हैं, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है। रही बात पुलिसिंग की तो और सख्ती की जाएगी।

दीपाली चंदौरिया, सीएसपी

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

police

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 07:27 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / कोचिंग जोन में फायरिंग के विरोध में किया प्रदर्शन, धरने पर बैठे छात्र

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.