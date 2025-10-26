16 साल पूर्व डीएड करने गई महिला शिक्षक आज तक नहीं लौटी स्कूल

शासकीय मिडिल स्कूल डोंगरपुर किरार संकुल जींगनी में पदस्थ महिला शिक्षक प्रविता शाडिल्य वर्ष 2009 से लगातार 2025 तक अनुपस्थित रही। विडंवना देखिए कि शिक्षा विभाग ने इस दौरान न तो कोई नोटिस जारी किया और न कोई कार्रवाई की। अब नियम विरुद्ध संस्था बदलकर विभाग ने 2009 से 2019 तक अनुपस्थित में अवैतनिक मानकर वर्ष 2025 के नए सत्र से वेतन देते हुए सिर्फ यह टीप लगाकर कि वर्ष 2019 से मेडिकल का आवेदन देकर लगातार विभाग के चक्कर लगा रही थी इसलिए डीईओ की टीप पर जिला पंचायत से दोबारा नियुक्ति कर दी गई है।