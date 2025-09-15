काम की रफ्तार धीमीं, निर्माण कंपनी से करेंगे चर्चा

डीआरएम अनुरुद्ध कुमार ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अमृत योजना के तहत झांसी मंडल में १६ स्टेशन शामिल हैं, उनमें मुरैना भी शामिल है। उन्होंने मुरैना स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य की गति पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि निर्माण कंपनी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि स्टेशन का बहुत हिस्सा व्यवस्थित नहीं हैं। हालांकि मैं तीन चार दिन से स्टेशनों का निरीक्षण कर रहा हूं, मुरैना में कुछ विभागों का कार्य अच्छा मिला है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सांक माल गोदाम का और उन्नयन किया जाएगा। स्टेशन के दोनों ओर सरकूलेटिंग एरिया काफी डवलप हुआ है, रही बात टै्रफिक की तो इसके लिए आरपीएफ तो प्रयास करेगी लेकिन सिविल हथोरिटी से भी बात करेंगे। उन्होंने चौथी रेलवे लाइन के विकसित होने के मामले पर कहा कि अभी सर्वे स्टेज पर है, कई जगह रिहायसी एरिया भी आ रहा है, जगह नहीं हैं, इसलिए ऐसी स्थितियों को देखते हुए कार्य किया जाएगा।