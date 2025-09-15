Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

काम की रफ्तार धीमीं, निर्माण कंपनी से करेंगे चर्चा

रेलवे डीआरएम ने किया स्टेशन का निरीक्षण, अमृत भारत योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य देखे, जताया असंतोष। बोले, चौथी लाइन का कार्य सर्वे स्टेज पर।

मुरैना

Ashok Sharma

Sep 15, 2025

मुरैना. मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार ने रविवार को मुरैना रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की प्र्रगति का जायजा लिया।


मंडल रेल प्रबंधक ने स्टेशन परिसर में अनावश्यक पड़े कबाड़ को हटाने, स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने एवं सभी कार्यालयों को साफ-सुथरा बनाए रखने के निर्देश दिए। यात्रियों की सुविधा हेतु प्रतीक्षालय, सर्कुलेटिंग एरिया एवं खानपान स्टॉलों का भी निरीक्षण किया तथा वेंडरों के आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। इस निरीक्षण में मुख्य परियोजना प्रबंधक (गति शक्ति) प्रदीप कुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमन वर्मा, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर नरेंद्र सिंह, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक जे संजय कुमार, मंडल इंजीनियर (नॉर्थ) अजय मीणा तथा वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर अशोक प्रिय गौतम सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। डीआरएम को शहर के समाजसेवियों ने भी एक ज्ञापन दिया, उसमें कुछ रेलगाडिय़ों के स्टॉपेज व अन्य सुविधाओं की मांग की गई।

निर्माण कार्य धीमी गति पर डीआरएम ने जताया असंतोष

डीआरएम अनुरुद्ध कुमार ने मीडिया से चर्चा में कहा कि अमृत योजना के तहत झांसी मंडल में १६ स्टेशन शामिल हैं, उनमें मुरैना भी शामिल है। उन्होंने मुरैना स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य की गति पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि निर्माण कंपनी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि स्टेशन का बहुत हिस्सा व्यवस्थित नहीं हैं। हालांकि मैं तीन चार दिन से स्टेशनों का निरीक्षण कर रहा हूं, मुरैना में कुछ विभागों का कार्य अच्छा मिला है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सांक माल गोदाम का और उन्नयन किया जाएगा। स्टेशन के दोनों ओर सरकूलेटिंग एरिया काफी डवलप हुआ है, रही बात टै्रफिक की तो इसके लिए आरपीएफ तो प्रयास करेगी लेकिन सिविल हथोरिटी से भी बात करेंगे। उन्होंने चौथी रेलवे लाइन के विकसित होने के मामले पर कहा कि अभी सर्वे स्टेज पर है, कई जगह रिहायसी एरिया भी आ रहा है, जगह नहीं हैं, इसलिए ऐसी स्थितियों को देखते हुए कार्य किया जाएगा।

