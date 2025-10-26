खूब हुई मेहमानी, नम आंखों से विदा किए भगवान द्वारिकाधीश



हर साल दाऊजी मंदिर पर लीला मेला का आयोजन होता है। इस बार दीपावली की पड़वा 22 अक्टूबर से लीला मेला शुरू हुई, इस दौरान पड़वा से भगवान साढ़े तीन दिन के लिए मेहमान बनकर मंदिर में विराजे। इस दौरान पहले दिन प्राचीन तालाब में नागदेवता के रूप में भगवान ने दर्शन दिए। और उसके बाद तमाम लीलाएं प्रतीकात्मक रूप से आयोजित की गई जो द्वापुर युग में भगवान श्रीकृष्ण द्वारा की गई थीं। पहले दिन पड़वा को नाग नाथ, माखन चोरी व पूतना बध की लीला हुई। इसके अलावा भगवान श्रीकृष्ण ने बृज में जो भी लीलाएं कीं, वह प्रतीकात्मक रूप में मंदिर परिसर में आयोजित की गईं। भगवान जब आए तब श्रद्धालु बैंडबाजों की थाप पर जमकर नाचे और खुशी मनाई गई और अब जब विदाई हुई तो लोगों की आंखे नम हो गई और श्रद्धालुओं ने भगवान से अगली वर्ष लीला में आने का अनुरोध करते हुए उनको विदा किया गया।