खाद के लिए फिर मारामारी, सुबह से महिला व पुरुष किसानों की लगी लंबी लाइन



कृषि उपज मंडी परिसर में डीएमओ गोदाम पर महिला व पुरुष किसान सुबह जल्दी पहुंचकर लाइन में लग गए जिससे उनका पहले नंबर आ सके लेकिन काउंटर वहीं दस बजे के बाद खोला गया इसके चलते किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ा। किसानों ने बताया कि काउंटर पर एक मशीन लेकर कर्मचारी बैठता है, अगर वहांं मशीनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो एक मशीन पर महिलाएं और दूसरी मशीन पर पुुरुष किसानों की रसीद काटी जा सकती है, जिससे दिन भर खराब नहीं होगा। लेकिन मैंन पॉवर कम होने से किसानों का दिन भर खराब होता है, उसके बाद भी यह सुनिश्चित नहीं हैं कि अंतिम छोर पर लगे किसान को सेम डेट में खाद मिल ही जाएगा। शहर में कृषि उपज मंडी के अलावा जीवाजी गंज सोसायटी एवं बाईपास स्थित एमपी एग्रो के खाद वितरण केन्द्र पर भी यही समस्या थी पैसा जमा करने के लिए एक एक ही मशीन थी।