ट्रांसपोर्ट नगर अब 50 करोड़ फूंकने की तैयारी, बिना डिजाइन के पूर्व में कर दिए दस करोड़ खर्च

45 करोड़ का टेंडर हुआ था यातायात नगर निर्माण का।

50.74 करोड़ का नया प्राक्कलन तैयार।

03 लाख से अधिक जनसंख्या है नगर निगम सीमा में।

19.83 हेक्टेयर में होना था विकसित।

661 वाणिज्यिक भूखंड बनने थे नगर मेंं।

24 गोदाम और 63 वर्क शॉप बनने थे यहां।

01 अगस्त 2017 को जारी हुई थी निविदा।

20 दिसंबर 2017 को संबंधित एजेंसी को हुआ था टेंडर।

10 जनवरी 2018 को एजेंसी को जारी किया था कार्यादेश।

18 माह का समय निर्धारित था निर्माण पूरा करने का।

05 साल छह माह से बंद हैं निर्माण कार्य।

10.70 करेाड़ के देयक पेश किए थे निर्माण एजेंसी ने।

9.50 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है निर्माण एजेंसी को।