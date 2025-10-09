मुरैना में बेल्ट से मारपीट का वीडियो वायरल, अपराध दर्ज



घटना के समय सूरज सखवार भी मौजूद था। मारपीट के बाद सोनू सखवार ने पीडि़त को धमकी दी कि यदि उसने थाने में रिपोर्ट की तो उसे जान से मार देगा। धमकी के डर से पीडि़त ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। बुधवार को उसने दिमनी थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है। पीडि़त के मुताबिक यह पूरा विवाद करीब 2 साल पुराना है, जिसमें पीडि़त युवक और आरोपी सोनू सखवार किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। वहीं पर इनका विवाद हो गया था। इसके बाद जब पीडि़त माता विसर्जन के दिन 2 अक्टूबर को ग्राम बड़ेपुरा अस्पताल के सामने पहुंचा था तो अचानक बड़ेपुरा का रहने वाला सोनू सखवार मिला, वहीं पर सोनू ने गालियां देना शुरू कर दिया। जब युवक ने गाली देने से मना किया तो सोनू ने बेल्ट और घूसों से पिटाई कर दी।