मुरैना में बेल्ट से मारपीट का वीडियो वायरल, अपराध दर्ज

अंबाह. दिमनी थाना क्षेत्र में एक युवक से मारपीट कर पैर छुआने का वीडियो बुधवार को सामने आया है। यह घटना पुरानी रंजिश के चलते बताई जा रही है। मारपीट में युवक की पीठ, दाहिने पैर, पेट और कनपटी पर चोटें आईं। वायरल वीडियो में बेल्ट से मारपीट करने वाला अपने पैर छुआता दिखाई दे रहा हैं।
घटना के समय सूरज सखवार भी मौजूद था। मारपीट के बाद सोनू सखवार ने पीडि़त को धमकी दी कि यदि उसने थाने में रिपोर्ट की तो उसे जान से मार देगा। धमकी के डर से पीडि़त ने तुरंत रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। बुधवार को उसने दिमनी थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की है। पीडि़त के मुताबिक यह पूरा विवाद करीब 2 साल पुराना है, जिसमें पीडि़त युवक और आरोपी सोनू सखवार किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। वहीं पर इनका विवाद हो गया था। इसके बाद जब पीडि़त माता विसर्जन के दिन 2 अक्टूबर को ग्राम बड़ेपुरा अस्पताल के सामने पहुंचा था तो अचानक बड़ेपुरा का रहने वाला सोनू सखवार मिला, वहीं पर सोनू ने गालियां देना शुरू कर दिया। जब युवक ने गाली देने से मना किया तो सोनू ने बेल्ट और घूसों से पिटाई कर दी।
दूसरी जगह रिश्ता तय करने पर हुआ था विवाद
आरोपी सोनू सखवार की बहन पीडि़त युवक के बुआ के लडक़े के लिया ब्याही है। वहीं 2 साल पहले उसी शादी में ही आरोपी सोनू सखवार की मुलाकात हुई थी। वहीं पीडि़त का आरोपी सोनू सखवार से झगड़ा हुआ था। तब से ही ये रंजिश चली आ रही है। बताया गया कि आरोपी सोनू घर ही रहता है। फिलहाल वह कोई काम नहीं करता है। वहीं पीडि़त युवक अहमदाबाद में प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसके पिता मजदूरी करते हैं।
मारपीट का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
