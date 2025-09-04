गलियों में भरा पानी, गुस्साए लोगों ने पानी में बैठकर किया प्रदर्शन



गोपाल पुरा के रहवासियों ने गली में भरे पानी में बैठकर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि स्थिति यह है कि आमपुरा की मुख्य सडक़ का नाला पूरी तरह चोक होने से पानी का निकास नहीं हो पा रहा है इसलिए श्याम गार्डन अर्थात नट वाली गली सहित आसपास तीन चार गलियों में पिछले 15 दिन से पानी भर रहा है। क्षेत्रीय पार्षद ने पूर्व में निगम आयुक्त को शिकायत की जा चुकी है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो बुधवार को दोपहर 2:20 बजे से तीन बजे तक सडक़ पर भरे गंदे पानी में बैठकर प्रदर्शन किया और आयुक्त को ज्ञापन भेजकर अल्टीमेटम दिया है कि जल्द समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो निगम कार्यालय का घेराव करेंगे। आंदोलन में क्षेत्रीय पार्षद रामायणी रामलखन कंषाना एवं बसपा के जिलाध्यक्ष दीपक बौद्ध सहित क्षेत्रीय महिला पुरुष मौजूद रहे।