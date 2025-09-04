गलियों में भरा पानी, गुस्साए लोगों ने पानी में बैठकर किया प्रदर्शन

मुरैना. नगर निगम के वार्ड 40 गोपाल पुरा की श्याम गार्डन वाली गली सहित आसपास की तीन चार गलियों में पिछले 15 दिन से पानी भर रहा है जिससे आक्रोशित होकर रहवासियों ने क्षेत्रीय पार्षद के साथ सडक़ पर भरे पानी में बैठकर प्रदर्शन किया।
गोपाल पुरा के रहवासियों ने गली में भरे पानी में बैठकर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि स्थिति यह है कि आमपुरा की मुख्य सडक़ का नाला पूरी तरह चोक होने से पानी का निकास नहीं हो पा रहा है इसलिए श्याम गार्डन अर्थात नट वाली गली सहित आसपास तीन चार गलियों में पिछले 15 दिन से पानी भर रहा है। क्षेत्रीय पार्षद ने पूर्व में निगम आयुक्त को शिकायत की जा चुकी है, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो बुधवार को दोपहर 2:20 बजे से तीन बजे तक सडक़ पर भरे गंदे पानी में बैठकर प्रदर्शन किया और आयुक्त को ज्ञापन भेजकर अल्टीमेटम दिया है कि जल्द समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो निगम कार्यालय का घेराव करेंगे। आंदोलन में क्षेत्रीय पार्षद रामायणी रामलखन कंषाना एवं बसपा के जिलाध्यक्ष दीपक बौद्ध सहित क्षेत्रीय महिला पुरुष मौजूद रहे।
पिछले 15 दिन से गलियों में पानी भरा है। बच्चों को स्कूल के लिए पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। पार्षद पूर्व में शिकायत कर चुके हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही।
नगर निगम में बसपा के आठ पार्षद हैं, उनके वार्ड में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं। निगम प्रशासन भेदभाव पूर्ण व्यवहार कर रहा है, इसलिए आज प्रदर्शन करना पड़ा।
आम पुरा की मुख्य सडक़ का नाला लंबे समय से चोक है। जिससे श्याम गार्डन सहित आसपास की तीन चार गलियों में पानी भर रहा है। पूर्व में आयुक्त को शिकायत की जा चुकी है लेकिन कोई सुनवाई नहीं की है, अगर समस्या का जल्द निराकरण नहीं किया तो निगम कार्यालय का ेघेराव किया जाएगा।