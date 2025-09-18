Patrika LogoSwitch to English

मुरैना

ये कैसा ट्रैफिक अभियान: शहर में दौड़ते ओवरलोडिंग वाहन

शहर के बीचों बीच स्टैंड से ओवरलोड होकर निकल रहीं बस, नहीं है रोकटोक, जौरा -सबलगढ़ और सिकरवारी क्षेत्र देवगढ़ चिन्नौनी मार्ग दिन भर चलती है ओवरलोड बसें

मुरैना

Ashok Sharma

Sep 18, 2025

मुरैना. इन दिनों ट्रैफिक सुधारने की दिशा में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान भी पुलिस ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। जिला मुख्यालय पर बैरियर स्थित स्टैंड से ही बसों की छतों पर सवारियां बैठकर यात्रा कर रही हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके चलते बस स्टाफ मनमानी पर उतारू है। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।


अभी तक शहर में बसों की छतों पर सवारियां नहीं बैठाई जाती थीं, लेकिन अब बस स्टाफ इतना निरंकुश हो गए हैं कि शहर में स्टैंड से ही सवारियां ऊपर बैठाकर बस निकल रही हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 8 सितंबर से 22 सितंबर तक अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत ट्रैफिक सहित जिले के सभी थानों की पुलिस को ट्रैफिक सुधार की दिशा में कार्रवाई करनी हैं लेकिन यह अभियान सिर्फ कागजों में चलाया जा रहा है। परिहवन विभाग, पुलिस व यातायात विभाग द्वारा समय समय पर अभियान 5 चलाकर ओवरलोड बस सहित अन्य वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया जाता है लेकिन उसके बाद भी ओवरलोडिंग नहीं थम रही है। रविवार को दोपहर में बैरियर स्टैंड से जौरा- सबलगढ़ और देवगढ़- चिन्नोंनी मार्ग के लिए बस निकली। उसकी छतों पर अंदर से ज्यादा सवारी बैठीं थीं, उसके बाद भी स्टाफ पूरी रास्ता जगह जगह सवारियां भरते हुए जा रहा था।

इन मार्गों पर भी चलते हैं ओवरलोडिंग वाहन

जौरा रोड पर बसों के अलावा डग्गामार वाहन, मुरैना- धौलपुर, मुरैना से अंबाह- पोरसा, सिहोनियां, फाटक बाहर से ग्रामीण अंचल के लिए जाने वाले वाहन, अंबाह व पोरसा कस्बे से ग्रामीण अंचल को चलने वाले वाहनों में भी ओवरलोड सवारियां भरी जा रही हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती।

जानिएं, कैसे हुए छत पर बैठने पर हादसे

03 जून 2025 को जौरा क्षेत्र के शेखपुर फाटक पर अनियंत्रित होकर बस पलट गई, जिसमें दो दर्जन यात्री घायल हुए।

15 जुलाई 2022 को चिन्नौंनी थाना क्षेत्र में सिंगरोली के पास बस नहर में पलट गई जिससे दो यात्रियों की मौत हो गई और पांच घायल हुए थे।

20 मार्च 2018 सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जौरा रोड पर सोलंकी पंप के पास बस की छत से गिरकर एक यात्री घायल हुआ था।

ओवरलोडिंग के खिलाफ करेंगे कार्रवाई

यह बात सही है कि इन दिनों अभियान चल रहा है। लेकिन पहले से ओवरलोडिंग कम हुई है फिर भी हम कल से ही चेकिंग करेंगे और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

संतोष भदौरिया, टी आई, ट्रैफिक थाना

Published on:

18 Sept 2025 10:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / ये कैसा ट्रैफिक अभियान: शहर में दौड़ते ओवरलोडिंग वाहन

