ये कैसा ट्रैफिक अभियान: शहर में दौड़ते ओवरलोडिंग वाहन



अभी तक शहर में बसों की छतों पर सवारियां नहीं बैठाई जाती थीं, लेकिन अब बस स्टाफ इतना निरंकुश हो गए हैं कि शहर में स्टैंड से ही सवारियां ऊपर बैठाकर बस निकल रही हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर 8 सितंबर से 22 सितंबर तक अभियान चलाया जा रहा है, इसके तहत ट्रैफिक सहित जिले के सभी थानों की पुलिस को ट्रैफिक सुधार की दिशा में कार्रवाई करनी हैं लेकिन यह अभियान सिर्फ कागजों में चलाया जा रहा है। परिहवन विभाग, पुलिस व यातायात विभाग द्वारा समय समय पर अभियान 5 चलाकर ओवरलोड बस सहित अन्य वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया जाता है लेकिन उसके बाद भी ओवरलोडिंग नहीं थम रही है। रविवार को दोपहर में बैरियर स्टैंड से जौरा- सबलगढ़ और देवगढ़- चिन्नोंनी मार्ग के लिए बस निकली। उसकी छतों पर अंदर से ज्यादा सवारी बैठीं थीं, उसके बाद भी स्टाफ पूरी रास्ता जगह जगह सवारियां भरते हुए जा रहा था।