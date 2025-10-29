महिला ने छौंदा नदी के पुल से लगाई छलांग, पुलिस चकरघिन्नी



जानकारी के अनुसार छौंदा निवासी कमलेश जाटव की पुत्री पूजा (24) की आठ साल पूर्व राजवीर जाटव निवासी बूढ़ बहरारा के साथ हुई थी। पति सूरत में टैक्सी चलाता है। पूजा सावन में अपने मायके छौंदा आई, उसके बाद नहीं गई। बुधवार की दोपहर करीब पौने दो बजे पुलिस को सूचना मिली कि पूजा जाटव छौंदा नदी के नए पुल से छलांग लगाकर कूद पड़ी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उदयभान यादव, उप निरीक्षक प्रीती जादौन पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। नाव से नदी में सर्चिंग कराई। उधर एसडीआरएफ की टीम वोट से सर्चिंग कर रही थी, उधर मौहल्ले के किशोर अजय ने ट्यूब के सहारे उसको ढूंड़ निकाला। अजय ने बताया कि जब पूजा ने नदी में छलांग लगाई तब मैंने उसे देख लिया था, इसलिए ट्यूब लेकर उसको ढूंडऩे नदी में उतर गया और पीछा करते हुए उसको सुरक्षित निकाल लिया। करीब सवा तीन बजे विवाहिता नदी से बाहर निकली जा चुकी थी।