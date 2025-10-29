महिला ने छौंदा नदी के पुल से लगाई छलांग, पुलिस चकरघिन्नी

मुरैना. छौंदा नदी में विवाहिता के छलांग लगाने की खबर पाकर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और एसडीआरएफ की टीम को बुलाकर नदी में वोट से सर्चिंग शुरू करवाई। उधर ट्यूब से नदी में उतरे मौहल्ले के किशोर ने डेढ़ घंटे बाद विवाहिता को बाहर निकाल लिया।
जानकारी के अनुसार छौंदा निवासी कमलेश जाटव की पुत्री पूजा (24) की आठ साल पूर्व राजवीर जाटव निवासी बूढ़ बहरारा के साथ हुई थी। पति सूरत में टैक्सी चलाता है। पूजा सावन में अपने मायके छौंदा आई, उसके बाद नहीं गई। बुधवार की दोपहर करीब पौने दो बजे पुलिस को सूचना मिली कि पूजा जाटव छौंदा नदी के नए पुल से छलांग लगाकर कूद पड़ी है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी उदयभान यादव, उप निरीक्षक प्रीती जादौन पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया। नाव से नदी में सर्चिंग कराई। उधर एसडीआरएफ की टीम वोट से सर्चिंग कर रही थी, उधर मौहल्ले के किशोर अजय ने ट्यूब के सहारे उसको ढूंड़ निकाला। अजय ने बताया कि जब पूजा ने नदी में छलांग लगाई तब मैंने उसे देख लिया था, इसलिए ट्यूब लेकर उसको ढूंडऩे नदी में उतर गया और पीछा करते हुए उसको सुरक्षित निकाल लिया। करीब सवा तीन बजे विवाहिता नदी से बाहर निकली जा चुकी थी।
छौंदा निवासी पूजा जाटव का नदी में छलांग लगाना और डेढ़ घंटे बाद नदी से निकलकर दौड़ लगाना फिर अचेत होकर जमीन पर लेट जाना पूरा घटनाक्रम नाटकीय नजर आ रहा है। क्योंकि विवाहिता का कमर से ऊपर का हिस्सा पानी में भींगा ही नहीं था। पुलिस भी पूरे मामले को संदिग्ध मानकर चल रही है।
पूजा के नदी में कूदने की खबर पाकर छौंदा पुल के पुराने पुल पर उसकी मां सोनम सहित परिवार की अन्य महिलाएं बिलख रही थीं, उधर अचानक पूजा दौड़ती नजर आई। मां का आरोप है कि मेरी बेटी पूजा को उसका पति राजवीर परेशान करता था इसलिए सावन से मेरे पास ही रह रही थी।
छौंदा नदी से निकाली गई पूजा ने पुलिस को बयान दिया है कि उसको किसी से कोई शिकायत नहीं हैं और न ही वह किसी से परेशान हैं, वह तो स्वयं ही आसन नदी में कूदी थी। वह किसी के खिलाफ कोई शिकयत नहीं करना चाहती। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
पूजा जाटव के छौंदा नदी में कूदने की खबर मिली तो एसडीआरएफ टीम को बुलाकर वोट से सर्चिंग कराई। उधर गांव के ही एक किशोर ने पूजा को ट्यूब से निकालने की बात कही। लेकिन पूजा का कमर से ऊपर का हिस्सा पानी में भींगा नहीं हैं। इसलिए मामला संदिग्ध है। पूजा का कहना हैं कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं हैं, वह तो स्वयं ही नदी में कूदी थी।
