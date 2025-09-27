मुरैना में गरबा डांडिया में झूमकर नाची महिलाएं व युवतियां

मुरैना. नवदुर्गा महोत्सव के तहत गरबा डांडिया के आयोजन शहर में शुरू हो गए हैं। शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित निजी होटल में गरबा-डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं और युवतियां मैय्या के भजनों पर झूमकर नांचीं।
शहर के होटल में गुरुवार से गरबा महोत्सव का आयोजन होना था लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने महिलाओं-युवतियों कोरियोग्राफी सिखा रहे मुस्लिम समुदाय के युवक का विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। जिसके चलते आयोजन को स्थगित करना पड़ा। रात में आयोजन में शामिल होने आई महिलाएं-युवतियां कलेक्टर बंगले पहुंची, जहां उन्हें बताया गया कि यह आयोजन कल होगा। आयोजक कुछ महिलाओं को लेकर एसडीएम के यहां पहुंचे, जहां से उन्हें दो दिन की गरबा डांडिया आयोजन की अनुमति मिल गई। शाम को गरबा डांडिया महोत्सव में पुन: हिंदूवादी संगठन पहुंच गए। हालांकि सिटी कोतवाली पुलिस ने उन्हें बताया कि इस धार्मिक आयोजन में किसी भी तरह का कोई व्यवधान न करें, इसलिए ङ्क्षहदूवादी संगठन के लोग चले गए।
मुस्लिम कोरियोग्राफर का विरोध कर रहे हिंदूवादी संगठन फिर से हंगामा न कर दें, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। कार्यक्रम शुरू होते ही हिंदू संगठन के कुछ लोग पहुंचे भी थे लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद वह लौट गए।
गरबा- डांडिया में कोरियोग्राफर मुस्लिम होने का विरोध कर रहे हिंदू संगठन के लोगों में शामिल कथित नेताजी की दुकान पर मुस्लिम कर्मचारियों के काम करने का मामला सोशल मीडिया में छाया हुआ है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भी हिंदू नेता पर कुछ लोगों ने उंगली उठाई और कहा भी था कि यहां मुस्लिम की विरोध कर रहे हो तो अपनी दुकान पर मुस्लिमों से काम क्यों करवा रहे हो। नेताजी की स्थिति ‘मुंह में राम बगल में छुरी’ वाली कहावत का चरितार्थ करती नजर आई।