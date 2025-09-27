मुरैना में गरबा डांडिया में झूमकर नाची महिलाएं व युवतियां



शहर के होटल में गुरुवार से गरबा महोत्सव का आयोजन होना था लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने महिलाओं-युवतियों कोरियोग्राफी सिखा रहे मुस्लिम समुदाय के युवक का विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। जिसके चलते आयोजन को स्थगित करना पड़ा। रात में आयोजन में शामिल होने आई महिलाएं-युवतियां कलेक्टर बंगले पहुंची, जहां उन्हें बताया गया कि यह आयोजन कल होगा। आयोजक कुछ महिलाओं को लेकर एसडीएम के यहां पहुंचे, जहां से उन्हें दो दिन की गरबा डांडिया आयोजन की अनुमति मिल गई। शाम को गरबा डांडिया महोत्सव में पुन: हिंदूवादी संगठन पहुंच गए। हालांकि सिटी कोतवाली पुलिस ने उन्हें बताया कि इस धार्मिक आयोजन में किसी भी तरह का कोई व्यवधान न करें, इसलिए ङ्क्षहदूवादी संगठन के लोग चले गए।