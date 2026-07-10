खेलने-कूदने की उम्र में छूटा मां का आंचल; सिंधुदुर्ग की 11 साल की मासूम तन्वी ने कांपते हाथों से मुखाग्नि देकर निभाया बेटे का फर्ज

Maharashtra News: कहते हैं कि बेटियां वक्त से पहले समझदार हो जाती हैं, लेकिन महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले से जो दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, उसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अभी उम्र सिर्फ 11 साल है, हाथों में खिलौने और किताबों का बोझ होना चाहिए था, लेकिन नियति के क्रूर फैसले ने इस मासूम के हाथों में चिता को मुखाग्नि देने की लकड़ी थमा दी। सिंधुदुर्ग जिले के कणकवली तालुका के वाघाची वाडी में रहने वाली 5वीं क्लास की छात्रा तन्वी चव्हाण ने अपनी मां के निधन के बाद न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि उनके पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई भी दी। इस भावुक और हृदयविदारक मंजर को देखकर वहां मौजूद हर ग्रामीण और रिश्तेदार की आंखें फूट-फूट कर रो पड़ीं।