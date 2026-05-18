इंजीनियर बनने का सपना अधूरा रह गया, अस्पताल में मनाया था जन्मदिन, मुंबई में पेड़ गिरने से घायल 15 साल की बच्ची ने तोड़ा दम

इस भयानक हादसे में आरिका की बड़ी बहन मनस्वी का पैर फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन आरिका और उसकी सहेली हर्षिता के सिर पर बेहद गंभीर चोटें आईं। दोनों के सिर की हड्डी (स्कल फ्रैक्चर) टूट गई थी और वे मौके पर ही बेहोश हो गई थीं। ऑटो रिक्शा चालक ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को तुरंत हिंदुजा अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल के आईसीयू में आरिका और हर्षिता पिछले एक हफ्ते से वेंटिलेटर पर अपनी जिंदगी के लिए जूझ रही थीं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी डॉक्टर आरिका को नहीं बचा सके। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार और मलाड इलाके में मातम पसरा हुआ है।