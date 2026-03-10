10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र: 50 लाख का बीमा हड़पने की साजिश बेनकाब, डॉक्टर और 4 पुलिसकर्मी समेत 9 गिरफ्तार

Shriram General Insurance Fraud: जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने राजेंद्र के नाम पर करीब 10 अलग-अलग कंपनियों से बीमा पॉलिसी ली थी और वे कुल मिलाकर साढ़े सात करोड़ रुपये हड़पने की फिराक में थे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 10, 2026

Maharashtra Insurance Fraud

महाराष्ट्र में 50 लाख के बीमा के लिए ‘मौत’ का खौफनाक खेल! (Photo: AI Image)

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बीमा धोखाधड़ी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। चालीसगांव तालुका के दहिवद फाटा इलाके में फर्जी सड़क हादसे में मौत दिखाकर 50 लाख रुपये का बीमा हड़पने की साजिश रची गई थी। बीमा कंपनी की सतर्कता से यह पूरा खेल उजागर हो गया।

इस मामले में मृतक के परिवार के सदस्यों के साथ सरकारी डॉक्टर और चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

दरअसल राजेंद्र शालिंदर जाधव के नाम पर 50 लाख रुपये की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ली गई थी। उनकी पत्नी अरुणा जाधव ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी में दावा किया कि 19 अप्रैल 2025 की रात दहिवद से मालेगांव जाते समय उनकी मोटरसाइकिल को काले रंग की थार ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल जाधव की चालीसगांव ग्रामीण अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने की बात कही गई।

दावे के साथ अस्पताल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की प्राथमिक रिपोर्ट भी जमा की गई। इसके आधार पर मेहुनबारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी।

लेकिन जब बीमा कंपनी ने मामले की जांच की तो कई चौंकाने वाली विसंगतियां सामने आईं। जांच में पता चला कि राजेंद्र जाधव की असल में 23 फरवरी 2024 को ही गंभीर लिवर बीमारी से मौत हो चुकी थी।

जांच के दौरान उनके घर में लगे फोटो पर भी मृत्यु की तारीख 23 फरवरी 2024 ही लिखी मिली। इतना ही नहीं ग्राम पंचायत के मृत्यु रजिस्टर में भी दुर्घटना से मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी सामने आई।

मामले की गहराई से जांच करने पर यह भी पता चला कि मृतक के नाम पर अलग-अलग पते का इस्तेमाल किया गया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि राजेंद्र के नाम पर करीब 10 अलग-अलग कंपनियों से बीमा पॉलिसी ली गई थी और वे कुल मिलाकर साढ़े सात करोड़ रुपये हड़पने की फिराक में थे।

पुलिस ने इस मामले में अरुणा जाधव, संभाजी जाधव, थार वाहन के चालक और मालिक, चालीसगांव ग्रामीण अस्पताल के तत्कालीन मेडिकल ऑफिसर मंदार करंबलेकर, मेहुनबारे और चालीसगांव पुलिस स्टेशन के चार पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों पर मामला दर्ज किया है।

आरोपियों में पुलिसकर्मी महेंद्र पाटील, सुनील निकम, रविंद्र बत्तीसे और सचिन निकम के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा बीमा एजेंट प्रवीण पाटील, प्रेम पाटील और मृतक के भाई मिथुन जाधव को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

इस घटना के सामने आने के बाद फर्जी बीमा दावों का एक बड़ा नेटवर्क उजागर हुआ है। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Mar 2026 02:10 pm

Published on:

10 Mar 2026 02:09 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: 50 लाख का बीमा हड़पने की साजिश बेनकाब, डॉक्टर और 4 पुलिसकर्मी समेत 9 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मेरी दोस्त को मिल रहीं रेप की धमकियां…’, ‘द 50’ शो फेम सिद्धार्थ भारद्वाज ने रजत दलाल पर लगाए गंभीर आरोप लगाए

Sidharth Bhardwaj allegations on Rajat Dalal
मनोरंजन

‘धुरंधर 2’ की एक टिकट का प्राइस 3100 रुपये, रिलीज से पहले ही सिनेमाघर हुए हाउसफुल, रिकॉर्ड किए ब्रेक

Dhurandhar 2 Advance Booking Report
मनोरंजन

मुझे शारीरिक बनावट के लिए… समीरा रेड्डी ने इंडस्ट्री को लेकर खोला राज, बताया क्यों नहीं मिला दोबारा काम

Sameera Reddy big Reveals on bollywood said I used to be bullied for my body and dark colour
बॉलीवुड

प्यार ऐसा हो जो…, फैन की ऐसी पोस्ट पढ़कर इमोशनल हुईं रश्मिका मंदाना और कही दिल की बात

मनोरंजन

Iran Israel War: जिसका डर था वही हुआ… मुंबई में 20% होटल बंद, नासिक के 1200 उद्योगों पर संकट, दाह संस्कार तक ठप!

मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.