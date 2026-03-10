महाराष्ट्र: 50 लाख का बीमा हड़पने की साजिश बेनकाब, डॉक्टर और 4 पुलिसकर्मी समेत 9 गिरफ्तार

दरअसल राजेंद्र शालिंदर जाधव के नाम पर 50 लाख रुपये की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ली गई थी। उनकी पत्नी अरुणा जाधव ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी में दावा किया कि 19 अप्रैल 2025 की रात दहिवद से मालेगांव जाते समय उनकी मोटरसाइकिल को काले रंग की थार ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल जाधव की चालीसगांव ग्रामीण अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने की बात कही गई।