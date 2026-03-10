Iran Israel War: जिसका डर था वही हुआ… मुंबई में 20% होटल बंद, नासिक के 1200 उद्योगों पर संकट, दाह संस्कार तक ठप!

युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में भारी बाधा आई है। इसका असर भारत में एलपीजी की उपलब्धता पर पड़ा है। मुंबई के साथ-साथ पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों में भी कमर्शियल सिलेंडर की भारी किल्लत देखी जा रही है। तेल कंपनियों ने फिलहाल 19 किलो और 5 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई सीमित कर दी है। इसके कारण होटल, ढाबे और छोटे फूड व्यवसायों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। गैस वितरण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 25 दिन पहले बुकिंग का नया नियम लागू किया है। इससे जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने में भी मदद होगी।