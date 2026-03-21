50 लाख की एक मुलाकात…नेवी छोड़कर बना ‘महाज्योतिषी’, रेप केस ने उजागर की सच्चाई

नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अशोक खरात ने ज्योतिष और अंक ज्योतिष (Numerology) को अपना पेशा बनाया। अंग्रेजी, हिंदी और मराठी भाषा पर अच्छी पकड़ होने के कारण उसने प्रभावशाली लोगों के बीच अपनी पैठ बना ली। धीरे-धीरे उसका रसूख इतना बढ़ा कि बड़े नेता और सेलिब्रिटी उसकी सलाह के लिए लाखों रुपये खर्च करने लगे। जांच में सामने आया है कि खरात के पास 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति, कई फार्महाउस और एक बड़ा मंदिर ट्रस्ट है। उसके रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर जैसी हस्तियों का नाम भी उसके संस्थान से जुड़ चुका है।