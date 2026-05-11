Nashik: शादी का झांसा देकर महिला से बार-बार रेप, ‘कैंसर’ का झूठ बोलकर 14 तोला सोना और 4.63 लाख कैश हड़पा

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक तेजस घोडके लातूर के रेनापुर तालुका के मोरवाड निवासी थे। शुक्रवार शाम को तेजस ने फांसी लगा ली। सुसाइड नोट बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार, तेजस एक लड़की के साथ करीबी मित्रता थी, लेकिन हाल के दिनों में उनके बीच विवाद हो गया था। इसके बाद ही आरोपियों ने इंस्टाग्राम पर व फोन कर उसे धमकाना शुरू किया, जिस वजह से तेजस मानसिक दबाव में था। मृतक के परिवार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।