बुढ़ापे में ऑनलाइन रोमांस करना पड़ा महंगा, 80 साल के बुजुर्ग से 9 करोड़ की ठगी, सदमे में पहुंचा अस्पताल

मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां जालसाजों ने एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को प्रेम जाल में फंसाकर 9 करोड़ रुपये ठग लिए। 21 महीने तक साइबर ठगों के ‘ऑनलाइन प्यार’ के जाल में फंसे रहे बुजुर्ग ने करीब 9 करोड़ रुपये गंवा दिए और जब सच पता चला तो उनकी तबियत बिगड़ गई। पीड़ित ने चार महिलाओं का नाम बताया है। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है कि जिन चार महिलाओं के नाम सामने आए हैं, वे अलग-अलग हैं या एक ही शख्स ने कई नंबरों से बात की।