बुढ़ापे में ऑनलाइन रोमांस करना पड़ा महंगा, 80 साल के बुजुर्ग से 9 करोड़ की ठगी, सदमे में पहुंचा अस्पताल

मुंबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां जालसाजों ने एक 80 वर्षीय बुजुर्ग को प्रेम जाल में फंसाकर 9 करोड़ रुपये ठग लिए। 21 महीने तक साइबर ठगों के ‘ऑनलाइन प्यार’ के जाल में फंसे रहे बुजुर्ग ने करीब 9 करोड़ रुपये गंवा दिए और जब सच पता चला तो उनकी तबियत बिगड़ गई। पीड़ित ने चार महिलाओं का नाम बताया है। हालांकि पुलिस अब जांच कर रही है कि जिन चार महिलाओं के नाम सामने आए हैं, वे अलग-अलग हैं या एक ही शख्स ने कई नंबरों से बात की।
यह मामला अप्रैल 2023 में शुरू हुआ, जब मध्य मुंबई में रहने वाले बुजुर्ग ने शार्वी नाम की महिला को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। शुरुआत में शार्वी ने इसे ठुकरा दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद खुद रिक्वेस्ट भेजी और बातचीत शुरू हो गई। दोनों ने व्हाट्सऐप नंबर भी एक्सचेंज किए। शार्वी ने बताया कि वह पति से अलग रह रही है और उसके बच्चे बीमार हैं। इस बहाने उसने पैसे मांगे और बुजुर्ग ने मदद की।
कुछ समय बाद कविता नाम की दूसरी महिला ने व्हाट्सऐप पर संपर्क किया, खुद को शार्वी की परिचित बताया और बुजुर्ग से दोस्ती की बात कही। वह बुजुर्ग को अश्लील मैसेज भी भेजती और किसी न किसी बहाने पैसे भी लेती।
दिसंबर 2023 में एक अंतरराष्ट्रीय नंबर से दिनाज नाम की महिला का मैसेज पीड़ित को आया। उसने खुद को शार्वी की बहन बताया और कहा कि शार्वी की मौत हो गई है। दिनाज ने अस्पताल के बिल चुकाने की बात कहकर पैसे मांगे। कुछ दिन बाद उसने प्यार का इजहार किया और शादी की इच्छा भी जताई।
इसके बाद जैस्मिन नाम की एक महिला ने संपर्क किया, खुद को दिनाज की दोस्त बताया और बुजुर्ग को यह विश्वास दिलाया कि दिनाज उनका पैसा लौटाना चाहती है। उसने भी पैसे मांगे तो बुजुर्ग ने दे दिए। जब पैसे खत्म हो गए, तो बुजुर्ग ने अपने बेटे से 5 लाख रुपये मांगे। बेटे ने वजह पूछी, तो पूरी कहानी सामने आई और उसे अहसास हुआ कि उसके पिता ठगी का शिकार हो चुके हैं।
यह बात जब बुजुर्ग को पता चली तो उन्हें गहरा सदमा लगा और उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच से संदेह है कि यह धोखाधड़ी बहुत ही संगठित तरीके से की गई है।