70 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस शर्मीला टैगोर, पति के उठने से पहले क्यों लगाती थीं मेकअप?

Sharmila Tagore: शर्मिला टैगोर भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत, संजीदा और दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक हैं। वो टैगोर परिवार की सदस्य और रवींद्रनाथ टैगोर की परपोती हैं। मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने उस दौर के जाने-माने निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अपुर संसार (1959) से अपने अभिनय जगत में कदम रखा था। हिंदी फिल्मों में आने से पहले वो बंगाली सिनेमा में अपने बेहतरीन काम से एक सशक्त और गंभीर कलाकार के रूप में अपनी पहचान बना चुकीं थीं। उनकी पहली हिंदी फिल्म शम्मी कपूर के साथ 'कश्मीर की कली' (1964) थी। इस फिल्म ने उनके ग्लैमरस अवतार को सिने प्रेमियों से मिलवाया था और देखते ही देखते वो हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सितारा बन गईं, जिसकी चमक कभी कम नहीं हो सकती। हाल ही में सोहा अली खान ने शर्मीला टैगोर से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया।