70 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस शर्मीला टैगोर, पति के उठने से पहले क्यों लगाती थीं मेकअप?

शर्मीला टैगोर की शादी की फोटो।
Sharmila Tagore: शर्मिला टैगोर भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत, संजीदा और दिग्गज अभिनेत्रियों में से एक हैं। वो टैगोर परिवार की सदस्य और रवींद्रनाथ टैगोर की परपोती हैं। मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने उस दौर के जाने-माने निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अपुर संसार (1959) से अपने अभिनय जगत में कदम रखा था। हिंदी फिल्मों में आने से पहले वो बंगाली सिनेमा में अपने बेहतरीन काम से एक सशक्त और गंभीर कलाकार के रूप में अपनी पहचान बना चुकीं थीं। उनकी पहली हिंदी फिल्म शम्मी कपूर के साथ 'कश्मीर की कली' (1964) थी। इस फिल्म ने उनके ग्लैमरस अवतार को सिने प्रेमियों से मिलवाया था और देखते ही देखते वो हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सितारा बन गईं, जिसकी चमक कभी कम नहीं हो सकती। हाल ही में सोहा अली खान ने शर्मीला टैगोर से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया।
हाल ही में सोहा अली खान ने अपने 'ऑल अबाउट हर' (All About Her) में सोनाक्षी सिन्हा और रिलेशनशिप एक्सपर्ट कस्तूरी महंत को बुलाया था और उनसे शादी,प्यार और रिश्तों के कई पहलुओं पर बात की थी। इसी बातचीत के दौरान सोहा ने अपनी मां, वेटरन एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया।
अपने पॉडकास्ट में सोनाक्षी और कस्तूरी महंत से बात करते हुए सोहा ने कहा, "वह बिना मेकअप के कुणाल खेमू के साथ बिल्कुल सहज महसूस करती हैं। मगर मेरी मां ने एक बार मुझे बताया था कि जब उनकी शादी हुई थी, तो वह मेरे पिता के उठने से पहले उठकर थोड़ा रूज लगाती थीं और फिर वापस सो जाती थीं, क्योंकि वह शर्मिला टैगोर थीं। उन्हें लगता था कि पति को शर्मिला टैगोर को देखने के लिए उठना चाहिए। वह हमेशा खूबसूरत लगनी चाहिए। यह कुछ समय तक चलता रहा।"
वहीं, सोहा ने सोनाक्षी से पूछा कि क्या वो भी अपने रिश्ते में आकर्षण बनाए रखने के लिए ऐसा कुछ करती हैं तो सोनाक्षी ने कहा, "मैं इसके बारे में नहीं सोचती। मेरे और जहीर के मामले में, यह वास्तव में दिखावे से परे है। मैं उनकी ओर कई अन्य चीज़ों के लिए आकर्षित होती हूं, जैसे कि वह कैसे हैं और मुझे कैसा महसूस करते हैं, मुझे कैसा महसूस कराते हैं। ये चीज़ें तब तक दूर नहीं होंगी जब तक वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। उन्होंने मुझे हमेशा आत्मविश्वास से भरा है, चाहे मेरा साइज कुछ भी हो या मैं कैसी भी दिख रही हूं।"
बता दें कि शर्मीला टैगोर ने अपने फिल्मी सफर में उस दौर के सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने धर्मेंद्र, शम्मी कपूर, जितेंद्र, राजेश खन्ना के साथ कई सुपर-डुपर हिट फिल्में कीं। 60 और 70 के दशक में, शर्मिला ने 'आराधना', 'अमर प्रेम', 'चुपके-चुपके' और 'दाग जैसी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी सबसे सफल जोड़ी रही। अपने ग्लैमरस अंदाज को दिखाते हुए शर्मीला ने 'एन इवनिंग इन पेरिस' (1967) में बिकिनी पहनकर अपनी बोल्ड इमेज बनाई, जो भारतीय सिनेमा की हीरोइनों के लिए एक मिसाल बन गई।
