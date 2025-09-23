शादी के लिए धर्म बदलने पर मशहूर एक्ट्रेस को मिली थी जान से मारने की धमकी, फोन पर बोला था…

आपको बता दें मंसूर अली खान पटौदी और शर्मीला टैगोर दोनों अलग-अलग धर्मों से थे और शादी के लिए शर्मीला ने मुस्लिम धर्म अपनाया था। जिसके चलते दोनों को अपने परिवारों के साथ-साथ सोसाइटी के तानों को भी झेलना पड़ा था। एक्ट्रेस शर्मिला ने एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी से पहले किसी भी धर्म में ज्यादा नहीं मानती थीं, मगर जब मुझे धर्म का विकल्प मिला तो मैं बहुत असमंजस में थी। मेरे लिए ये बिलकुल भी आसान नहीं था। इसके आगे शर्मीला ने कहा, ‘मेरे लिए धर्म बदलना आसान नहीं था, और न ही ये मुश्किल ही था। मगर इस परिस्थिति का सामना करना बहुत मुश्किल था। चूंकि, मैं ज्यादा धर्मिक नहीं थी उस दौरान, लेकिन इस स्थिति में मुझे दोनों ही धर्मों के बारे में जानना-समझना जरुरी था। क्योंकि आप ये नाजुक स्थिति होती है और आप इसको हलके में नहीं ले सकते हैं। मगर अब मैं ये कह सकती हूं कि मुझे हिन्दू और इस्लाम दोनों ही धर्मों के बारे में अच्छी जानकारी है।' इसके साथ ही शर्मीला टैगोर ने बताया, 'इस्लाम कबूल करने के बाद मंसूर अली खान ने उनको आयशा नाम दिया था।'