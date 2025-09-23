शादी के लिए धर्म बदलने पर मशहूर एक्ट्रेस को मिली थी जान से मारने की धमकी, फोन पर बोला था…

Sharmila Tagore: हिन्दू-मुस्लिम विवाद अपने देश में सालों से चला आ रहा है। बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा है। बॉलीवुड में अक्सर हिन्दू-मुस्लिम प्यार के इर्द-गिर्द फिल्में बनाई जाती हैं। लेकिन हम आज किसी फिल्म की नहीं, बल्कि दिग्गज एक्ट्रेस की कहानी बताएंगे, जिसने शादी के लिए इस्लाम धर्म कबूल किया, उसको धमकियां भी मिली लेकिन वो डरी नहीं, और अपने प्यार के लिए हर मुसीबत का सामना किया। ये कहानी है अभिनेत्री शर्मीला टैगोर और मंसूर अली खान पटौदी की। वैसे तो इनके प्यार के बारे में सब जानते हैं। मगर इस प्यार को मंजिल तक पहुंचाना दोनों के लिए आसान नहीं था।
आपको बता दें मंसूर अली खान पटौदी और शर्मीला टैगोर दोनों अलग-अलग धर्मों से थे और शादी के लिए शर्मीला ने मुस्लिम धर्म अपनाया था। जिसके चलते दोनों को अपने परिवारों के साथ-साथ सोसाइटी के तानों को भी झेलना पड़ा था। एक्ट्रेस शर्मिला ने एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी से पहले किसी भी धर्म में ज्यादा नहीं मानती थीं, मगर जब मुझे धर्म का विकल्प मिला तो मैं बहुत असमंजस में थी। मेरे लिए ये बिलकुल भी आसान नहीं था। इसके आगे शर्मीला ने कहा, ‘मेरे लिए धर्म बदलना आसान नहीं था, और न ही ये मुश्किल ही था। मगर इस परिस्थिति का सामना करना बहुत मुश्किल था। चूंकि, मैं ज्यादा धर्मिक नहीं थी उस दौरान, लेकिन इस स्थिति में मुझे दोनों ही धर्मों के बारे में जानना-समझना जरुरी था। क्योंकि आप ये नाजुक स्थिति होती है और आप इसको हलके में नहीं ले सकते हैं। मगर अब मैं ये कह सकती हूं कि मुझे हिन्दू और इस्लाम दोनों ही धर्मों के बारे में अच्छी जानकारी है।' इसके साथ ही शर्मीला टैगोर ने बताया, 'इस्लाम कबूल करने के बाद मंसूर अली खान ने उनको आयशा नाम दिया था।'
वहीं, बरखा दत्त के साथ मोजो स्टोरी पर बातचीत के दौरान शर्मिला ने बताया था कि कैसे इस्लाम धर्म अपनाने के कारण उनको और उनके परिवार को शादी की तैयारियों के बीच जान से मारने की धमकियां मिल रहीं थीं। उन्होंने कहा, ‘जब कोलकाता में मेरी और पटौदी साहब की शादी की तैयारियां चल रहीं थीं, उस दौरान मेरे पेरेंट्स को धमकी भरे टेलीग्राम मिल रहे थे, जिनमें कहा जा रहा था कि अगर ये शादी हुई तो गोलियां चलेंगी। दूसरी तरफ मंसूर के परिवार को भी धमकियां मिली रही थीं, दोनों परिवार टेंशन में थे। लेकिन डर और तनाव के बीच हमारी शादी हो गई और बाकी के फंक्शन्स भी बिना किसी बवाल के निपट गए।
60 और 70 के दशक की सबसे चर्चित अभिनेत्री रह चुकीं शर्मिला टैगोर की गिनती इंडेन फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत और बेहतरीन एक्ट्रेसेस में की जाती है। शर्मीला ने 'अराधना', 'अमर प्रेम', 'कश्मीर की कली', ‘एन इवनिंग इन पेरिस’ और 'सफर' जैसी फिल्मों से अपनी अपनी सादगी भरी अदाओं और जबरदस्त अभिनय से लोगों का दिल जीता था। शर्मीला टैगोर और राजेश खन्ना की जोड़ी उस दौर की सबसे हॉट जोड़ी मानी जाती थी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और हिट फिल्में दीं। फिल्मों में उनके बोल्ड अंदाज और एक फिल्म में बिकनी सीन को लेकर कई तरह की टीका-टिप्पणी की गई थीं और विवाद खड़े हुए थे। वहीं, उस दौर के चार्मिंग हीरो शशि कपूर के साथ उनके अफेयर की भी खूब चर्चाएं हुईं थीं।