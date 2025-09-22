Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मनोरंजन

मरने के बाद भी इस एक्ट्रेस को नहीं मिली थी इज्जत, डेड बॉडी को बार-बार छू रहे थे लोग

Silk Smitha: साउथ फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस सिल्क स्मिता ने अपने फिल्मी करियर में एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की इमेज बनाई थी। मगर उनका अंत बहुत ही दुःखद था।

मुंबई

Rashi Sharma

Sep 22, 2025

Silk Smitha Death Anniversary
तमिल एक्ट्रेस सिल्क स्मिता की फोटोज। (फोटो सोर्स: X)

Silk Smitha: टॉलीवूड हो या बॉलीवुड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हुईं हैं जिनका सिर्फ नाम ही उनकी पहचान बन चुका है। ऐसी ही एक एक्ट्रेस थीं, सिल्क स्मिता। सिल्क स्मिता का नाम ही उनकी सेंसेशनल जिंदगी बयां करने के लिए ही काफी है। साउथ की फिल्मों में अपने बोल्ड अंदाज से सनसनी फैलानी वाली सिल्क स्मिता की जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। 70 से 90 के दशक तक इंडस्ट्री पर राज करने वाली सिल्क स्मिता की लाइफ से कई किस्से जुड़े हुए हैं। 2 दिसम्बर 1960 को जन्मी सिल्क ने 23 सितम्बर, 1996 को 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था।

सिल्क स्मिता की जिंदगी (Tragic Life of Silk Smitha)

अगर Silk Smitha की शुरूआती जिंदगी की बात करें तो, आपको बता दें कि उनका असली नाम विजयलक्ष्मी वाडलपति था। आंध्र प्रदेश के डेंडुलुरु गांव में उनका जन्म हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते उसकी पढ़ाई-लिखिए नहीं हुई और वो घर में चूल्हा-चौका करती थीं। मगर बचपन से ही उनको फिल्मों और एक्टिंग का शौक था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब वो थोड़ी बड़ी हुईं परिवारवालों ने जबरदस्ती उनकी शादी कर दी। शादी के बाद ससुरालवालों के साथ साथ पति भी उनको बिलकुल इज्जत नहीं देता था और उनको प्रताड़ित किया जाता था।

ये भी पढ़ें

‘कहो न कहो’ गाने के वायरल वीडियो पर राघव का बयान, बोले, सीन शूट करते वक्त मैं सच में ही…
मनोरंजन
'कहो न कहो' वायरल सीन पर राघव का बयान, दोनों का ही दिमाग थोड़ा खुराफाती...

ससुराल से भाग कर चेन्नई पहुंची थी सिल्क स्मिता

ससुराल वालों और पति के दुर्व्यवहार और अत्याचारों से परेशान होकर एक दिन सिल्क किसी को बिना बताये वहां से भाग निकलीं और चेन्नई पहुंच गईं। बस फिर यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर। उन्होंने बतौर टचअप गर्ल से फिल्मों में कदम रखा, जहां वो हीरोइंस का टचअप करती थीं। टचअप करते-करते उनको छोटे-छोटे रोल्स मिलने लगे। और उनकी जिंदगी पटरी पर आ गई। अब वक्त आ गया था उनके पंखों के उड़ान भरने का।

फिल्म सदमा एक सीन में कमल हासन के साथ सिल्क स्मिता। (फोटो सोर्स: X)

शायद इसीलिए उस दौर के जाने माने एक्टर-डायरेक्टर विनू चक्रवर्ती की नजर सिल्क स्मिता पर पड़ी और उन्होंने अपनी फिल्म 'वंडिचक्करम' में एक बड़ा रोल ऑफर कर दिया। 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म में उनके किरदार का नाम सिल्क स्मिता था। फिल्म हिट होने के बाद उन्होंने अपना नाम 'सिल्क स्मिता' ही रख लिया था। इसके बाद उनको फिल्में मिलने लगीं और वो साउथ सिनेमा की ब्यूटी क्वीन बन गईं। यहां तक कि फिल्मों में उनका एक डांस नंबर होना फिल्म के हिट होने की गारंटी बन गया था। मगर उनका फिल्मी सफर सिर्फ 10 साल का ही रहा।

दर्दनाक हुई मौत और मौत के बाद का भयावह सच

बताया जाता है कि सिल्क स्मिता ने साल 1996 में 36 साल की उम्र में सुसाइड (Silk Smitha Died by Sucide) करने के कारण उनकी मौत हो गई थी। मगर उनकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। इस राज पर से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। आज भी उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है।

तमिल फिल्म पत्रकार सबीथा जोसेफ ने तोड़ी चुप्पी

तमिल यूट्यूब चैनल पर फिल्म पत्रकार सबीथा जोसेफ ने इंटरव्यू में कहा, उन्होंने बताया कि कैसे मौत के बाद भी इस साउथ एक्ट्रेस को लोगों ने नहीं छोड़ा और उनका अपमान भी किया। सबीथा जोसेफ ने कहा,

'जब मुझे सिल्क स्मिता की आत्महत्या की खबर मिली तो मैं उनके घर गई थी। वहां सब बोल रहे थे कि उन्होंने साड़ी का फंदा बना कर ख़ुदकुशी कर ली थी।मरने के बाद भी उनका चेहरा बहुत खूबसूरत दिख रहा था। जबकि, अगर कोई फांसी लगाता है तो जीभ बाहर निकल आती है, लेकिन स्मिता के साथ ऐसा नहीं था। लेकिन अगर पैसों वाली बात हो तो मौत को आत्महत्या का रूप दिया जा सकता है।'

इसके आगे उन्होंने बताया कि, 'जब उनकी बॉडी को राजीव गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनके पार्थिव शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और ये बहुत ही भद्दा था। मैंने जब वॉर्डबॉय से भी कहा, 'ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, इनके ऊपर कोई कपड़ा डाल दो, ऐसे बिना कपड़ों में मत रखो। मगर उन्होंने अनसुना कर दिया।' दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मौजूद कुछ VIP सिल्क स्मिता को बॉडी को छूने के कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको किसी मूवी का फ्री टिकट मिल गया हो।'

सिल्क स्मिता ने अपने फिल्मी करियर में कमल हासन, चिरंजीवी और रजनीकांत जैसे बड़े-बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने 10 साल के करियर में तकरीबन 360 फिल्मों में अभिनय किया और उन्होंने कुछ फिल्मों में आइटम सॉन्ग्स भी दिए। सिल्क स्मिता ने अपने फिल्मी करियर में एक बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस की इमेज बनाई थी। मगर उनका अंत बहुत ही दुःखद रहा था।

ये भी पढ़ें

पर्सनल लाइफ का उड़ा मजाक तो धनश्री वर्मा ने खोया आपा, फूट-फूटकर रोने वाला वीडियो आया सामने
OTT
Dhanashree

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

tollywood

Published on:

22 Sept 2025 03:51 pm

Hindi News / Entertainment / मरने के बाद भी इस एक्ट्रेस को नहीं मिली थी इज्जत, डेड बॉडी को बार-बार छू रहे थे लोग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.