मरने के बाद भी इस एक्ट्रेस को नहीं मिली थी इज्जत, डेड बॉडी को बार-बार छू रहे थे लोग

Silk Smitha: टॉलीवूड हो या बॉलीवुड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हुईं हैं जिनका सिर्फ नाम ही उनकी पहचान बन चुका है। ऐसी ही एक एक्ट्रेस थीं, सिल्क स्मिता। सिल्क स्मिता का नाम ही उनकी सेंसेशनल जिंदगी बयां करने के लिए ही काफी है। साउथ की फिल्मों में अपने बोल्ड अंदाज से सनसनी फैलानी वाली सिल्क स्मिता की जिंदगी की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। 70 से 90 के दशक तक इंडस्ट्री पर राज करने वाली सिल्क स्मिता की लाइफ से कई किस्से जुड़े हुए हैं। 2 दिसम्बर 1960 को जन्मी सिल्क ने 23 सितम्बर, 1996 को 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था।