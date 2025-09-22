पर्सनल लाइफ का उड़ा मजाक तो धनश्री वर्मा ने खोया आपा, फूट-फूटकर रोने वाला वीडियो आया सामने

Rise And Fall Latest Update: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में माहौल गरमाया हुआ है। कंटेस्टेंट अब तक गेम जीतने के लिए आपस में भिड़ते थे, लेकिन किसी की नीजी जिंदगी पर टिप्पणी नहीं करते थे। इस रियलिटी शो में ये भी टूट गया है। कंटेस्टेंट धनश्री वर्मा की निजी जिंदगी पर टिप्पणी की गई है। जब उन्हें ये बात पता चली तो वह फूट-फूटकर रोने लगीं और कहा कि शो छोड़ देंगी।