ओम पुरी-नसीरुद्दीन शाह को आखिर क्यों पड़ी थी गाली, सच्चाई आई सामने

Bollywood News: भले ही इरफान खान अब इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, लेकिन उनकी अदाकारी का वो जादू सिल्वर स्क्रीन पर आज भी चमकता है। उनके हर रोल ने दर्शकों की सांसें थाम लीं और जब भी उनकी यादगार फिल्मों का जिक्र होगा, तो 'मकबूल' का नाम सबसे ऊपर होगा।
विशाल भारद्वाज की निर्देशन में बनी 'मकबूल' में इरफान खान ने दिल दहला देने वाला किरदार निभाया, जबकि नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, तब्बू, पंकज कपूर और अब्बास टायरवाला जैसे दिग्गजों ने सहयोग किया। यह फिल्म न सिर्फ एक कहानी थी, बल्कि भावनाओं का तूफान, जहां हर कलाकार ने अपनी छाप छोड़ी।
'मकबूल' में छोटी-सी भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता दीपक डोबरियाल ने इरफान खान के गुस्सा के बारे में किस्सा शेयर किया। ‘स्क्रीन’ के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि एक सीन के दौरान, जिसमें काका (पियुष मिश्रा) की हत्या के बाद उनकी लाश इरफान के किरदार ‘मकबूल’ के घर लाई जाती है। सीन में इरफान शोक जता रहे थे, तभी किसी ने ओम पुरी से पूछा, "लाश कहां मिली?" ओम पुरी ने अपने खास अंदाज में जवाब दिया, “हवेली के पीछे।”
लेकिन ओम पुरी के पंजाबी टोन में 'हवेली' कहने का लहजा इतना मजेदार था कि सेट पर मौजूद हर शख्स हंसने लगा। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने भी चुटकी ली कि ओम साहब ने 'हवेली' को पंजाबी स्टाइल में बोला। बस फिर क्या, सेट पर कॉमेडी का माहौल बन गया। नसीरुद्दीन शाह भी इस हंसी के कारवां में शामिल हो गए। लेकिन मजेदार बात ये थी कि ओम पुरी इसके बाद 'हवेली' ठीक से बोल ही नहीं पाए, और सीन के लिए एक के बाद एक टेक लेने पड़े।
दीपक के मुताबिक, सेट पर हंसी-मजाक का ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि सीन बार-बार बिगड़ रहा था। आलम ये था कि इरफान खान, जो अपने किरदार में पूरी तरह डूबे हुए थे, गुस्से में आ गए और उन्होंने नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी को गाली तक दे दी। उन्होंने अपना आपा खो दिया था, सब उन्हें हैरानी से देख रहे थे कि इतने बड़े कलाकारों को उन्होंने कैसे गाली दे दी। हालांकि, इरफान ने तुरंत अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगी।
दीपक ने हंसते हुए कहा, "मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सीन पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था।"
ये किस्सा मकबूल के सेट की उस जिंदादिली को दिखाता है, जहां गंभीर सीन के बीच भी हंसी-ठिठोली ने माहौल को हल्का कर दिया। इरफान, नसीर, और ओम पुरी जैसे दिग्गजों की मौजूदगी ने न सिर्फ फिल्म को यादगार बनाया, बल्कि इसके पीछे के ये किस्से भी सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अनमोल तोहफा हैं।