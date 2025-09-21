Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

ओम पुरी-नसीरुद्दीन शाह को आखिर क्यों पड़ी थी गाली, सच्चाई आई सामने

Bollywood Kissa: अभिनेता दीपक डोबरियाल ने बताया है कि इरफान खान ने ओम पुरी-नसीरुद्दीन शाह को आखिर क्यों सबके सामने गाली दी थी। वह गुस्से में अपना आपा खो दिए थे…

मुंबई

Saurabh Mall

Sep 21, 2025

Om Puri News- Naseeruddin Shah
ओम पुरी-नसीरुद्दीन शाह की पुरानी फोटो (सोर्स: एक्स)

Bollywood News: भले ही इरफान खान अब इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, लेकिन उनकी अदाकारी का वो जादू सिल्वर स्क्रीन पर आज भी चमकता है। उनके हर रोल ने दर्शकों की सांसें थाम लीं और जब भी उनकी यादगार फिल्मों का जिक्र होगा, तो 'मकबूल' का नाम सबसे ऊपर होगा।

विशाल भारद्वाज की निर्देशन में बनी 'मकबूल' में इरफान खान ने दिल दहला देने वाला किरदार निभाया, जबकि नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, तब्बू, पंकज कपूर और अब्बास टायरवाला जैसे दिग्गजों ने सहयोग किया। यह फिल्म न सिर्फ एक कहानी थी, बल्कि भावनाओं का तूफान, जहां हर कलाकार ने अपनी छाप छोड़ी।

ये भी पढ़ें

रेड लाइट एरिया क्यों गई थी? बताने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस ने शेयर किया 16 की उम्र का एक और वाकया
बॉलीवुड
Sonam Khan

दीपक डोबरियाल ने सेट का दिलचस्प किस्सा सुनाया

'मकबूल' में छोटी-सी भूमिका निभाने वाले मशहूर अभिनेता दीपक डोबरियाल ने इरफान खान के गुस्सा के बारे में किस्सा शेयर किया। ‘स्क्रीन’ के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि एक सीन के दौरान, जिसमें काका (पियुष मिश्रा) की हत्या के बाद उनकी लाश इरफान के किरदार ‘मकबूल’ के घर लाई जाती है। सीन में इरफान शोक जता रहे थे, तभी किसी ने ओम पुरी से पूछा, "लाश कहां मिली?" ओम पुरी ने अपने खास अंदाज में जवाब दिया, “हवेली के पीछे।”

लेकिन ओम पुरी के पंजाबी टोन में 'हवेली' कहने का लहजा इतना मजेदार था कि सेट पर मौजूद हर शख्स हंसने लगा। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने भी चुटकी ली कि ओम साहब ने 'हवेली' को पंजाबी स्टाइल में बोला। बस फिर क्या, सेट पर कॉमेडी का माहौल बन गया। नसीरुद्दीन शाह भी इस हंसी के कारवां में शामिल हो गए। लेकिन मजेदार बात ये थी कि ओम पुरी इसके बाद 'हवेली' ठीक से बोल ही नहीं पाए, और सीन के लिए एक के बाद एक टेक लेने पड़े।

इरफान का खतरनाक गुस्सा

इरफान खान-ओम पुरी-नसीरुद्दीन शाह की फोटो (सोर्स: एक्स)

दीपक के मुताबिक, सेट पर हंसी-मजाक का ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि सीन बार-बार बिगड़ रहा था। आलम ये था कि इरफान खान, जो अपने किरदार में पूरी तरह डूबे हुए थे, गुस्से में आ गए और उन्होंने नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी को गाली तक दे दी। उन्होंने अपना आपा खो दिया था, सब उन्हें हैरानी से देख रहे थे कि इतने बड़े कलाकारों को उन्होंने कैसे गाली दे दी। हालांकि, इरफान ने तुरंत अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगी।
दीपक ने हंसते हुए कहा, "मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सीन पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था।"

ये किस्सा मकबूल के सेट की उस जिंदादिली को दिखाता है, जहां गंभीर सीन के बीच भी हंसी-ठिठोली ने माहौल को हल्का कर दिया। इरफान, नसीर, और ओम पुरी जैसे दिग्गजों की मौजूदगी ने न सिर्फ फिल्म को यादगार बनाया, बल्कि इसके पीछे के ये किस्से भी सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अनमोल तोहफा हैं।

ये भी पढ़ें

आप TV पर बदतमीजी करते हैं… आदित्य नारायण ने कीकू शारदा को ये क्या कह दिया
OTT
Aditya Narayan vs Kiku Sharda

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

इरफ़ान ख़ान

Published on:

21 Sept 2025 02:18 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ओम पुरी-नसीरुद्दीन शाह को आखिर क्यों पड़ी थी गाली, सच्चाई आई सामने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.