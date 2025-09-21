ओम पुरी-नसीरुद्दीन शाह को आखिर क्यों पड़ी थी गाली, सच्चाई आई सामने

दीपक के मुताबिक, सेट पर हंसी-मजाक का ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि सीन बार-बार बिगड़ रहा था। आलम ये था कि इरफान खान, जो अपने किरदार में पूरी तरह डूबे हुए थे, गुस्से में आ गए और उन्होंने नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी को गाली तक दे दी। उन्होंने अपना आपा खो दिया था, सब उन्हें हैरानी से देख रहे थे कि इतने बड़े कलाकारों को उन्होंने कैसे गाली दे दी। हालांकि, इरफान ने तुरंत अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगी।

दीपक ने हंसते हुए कहा, "मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सीन पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा था।"