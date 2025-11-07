1.5 घंटे का सफर 10 मिनट में होगा पूरा, 3900 करोड़ रुपये होंगे खर्च, क्या है महाराष्ट्र सरकार की नई परियोजना

2.06 किलोमीटर लंबा यह पुल वर्सोवा और मढ़ जेटी के बीच वर्सोवा खाड़ी पर बनेगा। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) इसका निर्माण करवाएगी। फिलहाल, इस खाड़ी को पार करने का सबसे तेज तरीका बोट है, जिसमें 5 मिनट से भी कम समय लगता है और 10 से 15 रुपये का खर्च आता है, अगर बाइक हो तो और भी ज्यादा किराया लगता है। लेकिन यह बोट सेवा चार पहिया वाहनों के लिए नहीं है और मानसून के दौरान भी बंद रहती है। वर्सोवा और मढ़ की दूरी जेपी रोड, लिंक रोड और मिठ चौकी से होकर सड़क मार्ग से 22 किमी की है, जिमसें 90 मिनट का समय लगता है।