7 साल की मासूम पर टूट पड़ा 45 वर्षीय मजदूर, रोते हुए घर भागी बच्ची, माता-पिता से बताई आपबीती

सूचना मिलते ही पुलिस विभाग ने तत्परता दिखाते हुए एक विशेष टीम का गठन किया और घेराबंदी कर आरोपी मजदूर को फरार होने से पहले ही चंद घंटों के भीतर दबोच लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 64(1) और धारा 65(2) के तहत मामला दर्ज किया है, जो विशेष रूप से 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के लिए मृत्युदंड या कठोर आजीवन कारावास जैसे कड़े दंड का प्रावधान करती है। इसके साथ ही, इस केस में पॉक्सो POCSO अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं भी जोड़ी गई हैं ताकि कानूनी प्रक्रिया को अधिक सशक्त बनाया जा सके। वर्तमान में पुलिस बच्ची का मेडिकल परीक्षण करवाने और घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने में लगी है, ताकि एक मजबूत चार्जशीट तैयार कर फास्ट-ट्रैक कोर्ट के जरिए आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।