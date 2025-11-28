अब सिर्फ आधार कार्ड से नहीं बनेगा बर्थ सर्टिफिकेट, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला

इससे पहले महाराष्ट्र भाजपा नेता किरीट सोमैया ने दावा किया था कि मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) की ओर से बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। पूर्व सांसद सोमैया ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी प्रमाणपत्र देने का बड़ा घोटाला सामने आया है। मेरे पास ठोस सबूत हैं, जो मैंने बीएमसी आयुक्त को सौंपे हैं। अभी तक एक हजार से ज्यादा फर्जी प्रमाणपत्रों की सूची मैंने उन्हें दी है।