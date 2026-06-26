‘खिलाड़ियों का मैदान क्यों छीना जा रहा है?’ नेविल डी’सूजा ग्राउंड विवाद पर आदित्य ठाकरे का हमला

आदित्य ठाकरे ने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर आप यह सोचकर हैरान हैं कि 1.4 अरब से ज्यादा की आबादी होने के बावजूद भारत फीफा वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेल रहा है, जबकि हमारे छोटे से शहर से भी कम आबादी वाले देश वहां खेल रहे हैं, तो अब हैरान होना बंद कर दीजिए। BMC में बैठी भाजपा सरकार ने बांद्रा वेस्ट के नेविल डी'सूजा फुटबॉल मैदान को कन्वेंशन सेंटर के रिजर्वेशन में बदल दिया है। इससे एक ठेकेदार को उसका पैसा मिल जाएगा, एक बिल्डर को लोकेशन का फायदा मिल जाएगा और उस कन्वेंशन सेंटर को किसी भाजपा नेता का नाम मिल जाएगा।