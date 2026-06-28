मुंबई लोकल यात्रियों के लिए खुशखबरी! 29 जून से दौड़ेंगी 12 नई एसी ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

Mumbai Local Train: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए मध्य रेलवे (Central Railway) ने मेन लाइन पर 12 अतिरिक्त नॉन-एसी लोकल ट्रेनों को एसी लोकल में अपग्रेड करने का फैसला किया है। ये नई एसी सेवाएं सोमवार (29 जून) से शुरू होंगी।