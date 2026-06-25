27-28 जून की रात कल्याण-बदलापुर सेक्शन पर मेगा ब्लॉक, एक्सप्रेस के साथ लोकल ट्रेनें भी होंगी प्रभावित

Indian Railways: मुंबई लोकल ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए जरुरी खबर है। मध्य रेलवे ने 27 और 28 जून की रात में कल्याण और बदलापुर स्टेशनों के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना के तहत फुट ओवर ब्रिज (FOB) के एक हिस्से को हटाने के लिए विशेष ट्रैफिक और पावर ब्लॉक की घोषणा की है। इस दौरान कई लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी, जबकि कुछ ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से किया जाएगा।