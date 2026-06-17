रेल यात्रियों को बड़ी सौगात! पुणे-दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू, शिर्डी के लिए भी नई ट्रेन

Railway News: पुणे और आसपास के इलाकों के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को दो नई ट्रेनों का शुभारंभ किया। इनमें पुणे से बिहार के दानापुर तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस (Amrit Bharat Express Pune Danapur) और पुणे से साईनगर शिर्डी के बीच चलने वाली नई एक्सप्रेस ट्रेन (Pune Shirdi Express Train) शामिल है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन दोनों ट्रेनों के शुरू होने से बिहार और शिर्डी जाने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनका सफर पहले से अधिक सुविधाजनक बनेगा।