‘मुझे माफ कर देना मां, अगले जन्म में फिर तेरी कोख से जन्म लूंगा’, महाराष्ट्र में NEET छात्र ने की खुदकुशी; सुसाइड से पहले बनाया वीडियो

नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को देशभर के मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया था। हालांकि परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक के गंभीर आरोप सामने आए, जिसके चलते 12 मई को सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। जांच के दौरान सीबीआई ने पेपर लीक गिरोह के कथित मास्टरमाइंड, पुणे के एक केमिस्ट्री लेक्चरर को गिरफ्तार किया। इसके बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित कराई, लेकिन परीक्षा तिथियों में बदलाव और पेपर के कठिन स्तर ने कई छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ा दिया।