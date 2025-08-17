‘लाडकी बहिन योजना’ के बाद अब महाराष्ट्र में ‘लाडकी सुनबाई योजना’ का ऐलान जल्द? डिप्टी सीएम ने क्या कहा

हालांकि इस पर उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) ने साफ कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा, जब भी सरकार कोई फैसला लेगी, वह पहले कैबिनेट में पारित होगा और फिर मीडिया के जरिए पूरे महाराष्ट्र को जानकारी दी जाएगी। अजित पवार ने यह भी जोड़ा कि सरकार हमेशा जनता के हित में सकारात्मक निर्णय लेने के लिए तैयार रहती है, लेकिन अभी तक लाडकी सुनबाई योजना जैसी किसी योजना को लेकर कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है।