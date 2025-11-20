सपा पर भड़के ओवैसी के नेता, कहा- ये विपक्ष के साथ रहते हैं, लेकिन काम भाजपा के लिए करते हैं

Maharashtra Local Body Elections: महाराष्ट्र में दो दिसंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सभी दल पूरे जोर के साथ मैदान में उतर चुके हैं। हर पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) के नेता वारिस पठान के बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। पठान ने समाजवादी पार्टी (सपा) की महाराष्ट्र इकाई पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है।