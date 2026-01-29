अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक, जानें स्कूल-कॉलेज खुलेंगे या रहेंगे बंद?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बुधवार (28 जनवरी) को हुए दुखद निधन ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। बारामती में हुए विमान हादसे के बाद राज्य सरकार ने तीन दिवसीय राजकीय शोक (State Mourning) की घोषणा की है। इस बीच सोशल मीडिया पर 29 और 30 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी को लेकर चल रहे संदेशों ने अभिभावकों और छात्रों के बीच भ्रम पैदा कर दिया है।