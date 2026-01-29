29 जनवरी 2026,

अजित पवार के निधन से महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक, जानें स्कूल-कॉलेज खुलेंगे या रहेंगे बंद?

Ajit Pawar Passes Away School Holiday: अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचें।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 29, 2026

School holiday

Students (प्रतीकात्मक तस्वीर)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बुधवार (28 जनवरी) को हुए दुखद निधन ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। बारामती में हुए विमान हादसे के बाद राज्य सरकार ने तीन दिवसीय राजकीय शोक (State Mourning) की घोषणा की है। इस बीच सोशल मीडिया पर 29 और 30 जनवरी को स्कूलों की छुट्टी को लेकर चल रहे संदेशों ने अभिभावकों और छात्रों के बीच भ्रम पैदा कर दिया है।

क्या 3 दिन स्कूल बंद हैं? (School Holiday Update)

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावों के विपरीत, महाराष्ट्र सरकार या शिक्षा विभाग ने 29 जनवरी (गुरुवार) और 30 जनवरी (शुक्रवार) को स्कूलों या कॉलेजों के लिए किसी भी आधिकारिक छुट्टी का ऐलान नहीं किया है।

पुणे नगर निगम (PMC) प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उन्हें स्कूल बंद रखने का कोई आदेश नहीं मिला है। शिक्षा निदेशक डॉ. महेश पालकर के अनुसार, गुरुवार से सभी कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी। केवल बुधवार (28 जनवरी) को सरकारी छुट्टी घोषित की गई थी।

3 दिन का राजकीय शोक, क्या-क्या होगा?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार के सम्मान में सरकार ने 28 से 30 जनवरी तक राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान ये प्रोटोकॉल लागू रहेंगे-

आधा झुका रहेगा तिरंगा: महाराष्ट्र की उन सभी इमारतों पर राष्ट्रध्वज आधा झुका रहेगा जहां वह नियमित रूप से फहराया जाता है।

सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम रद्द: शोक की अवधि के दौरान कोई भी आधिकारिक मनोरंजन या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।

राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार: अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज सुबह 11 बजे (29 जनवरी) उनके पैतृक क्षेत्र बारामती में किया जाएगा।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने सभी निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिए और वे बारामती पहुंच चुके हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी 'दादा' को श्रद्धांजलि अर्पित की है।

Updated on:

29 Jan 2026 10:42 am

Published on:

29 Jan 2026 10:28 am

