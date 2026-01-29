सक्सेस में शांति गारंटी नहीं...अरिजीत के फैसले पर विशाल ददलानी का इमोशनल पोस्ट आया सामने

आज गुरुवार को विशाल ददलानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, "सक्सेस शांति या संतोष की गारंटी नहीं देती। उसी तरह, दौलत और सत्ता सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। जिंदगी बहुत अजीब है और बहुत छोटी भी है। अपने बारे में खुद से झूठ बोलकर एक पल को भी बर्बाद न करें।" बता दें, विशाल ने आगे युवाओं और अपने फैंस को सलाह देते हुए कहा, "वो बनने की कोशिश कभी न करें जो किसी और ने आपसे बनने को कहा है, खुलकर जिएं और पूरी तरह से जिएं। यही सबसे अच्छी सलाह है जो मैं आपको दे सकता हूं।"