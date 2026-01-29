29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

सक्सेस में शांति गारंटी नहीं…अरिजीत के फैसले पर विशाल ददलानी का इमोशनल पोस्ट आया सामने

Vishal Dadlani Note On Success: अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की खबर के बाद मशहूर सिंगर और कम्पोजर विशाल ददलानी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा है, जो खूब वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jan 29, 2026

सक्सेस में शांति गारंटी नहीं...अरिजीत के फैसले पर विशाल ददलानी का इमोशनल पोस्ट आया सामने

विशाल ददलानी (सोर्स: x @Music_FataFati अकाउंट के द्वारा)

Vishal Dadlani Note On Success: सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) अपनी बेबाकी और जीवन जीने के प्रति अपने नजरिए के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में विशाल ददलानी सोशल मीडिया पर एक ऐसी बात शेयर की है, जिसने न केवल उनके फैंस बल्कि पूरी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है और सिंगर का ये संदेश ऐसे समय में आया है जब देश के सबसे चहेते गायक अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की खबर ने हर तरफ सनसनी मचा दी है।

विशाल ददलानी ने दौलत और सत्ता सुरक्षा पर लिखा

आज गुरुवार को विशाल ददलानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, "सक्सेस शांति या संतोष की गारंटी नहीं देती। उसी तरह, दौलत और सत्ता सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। जिंदगी बहुत अजीब है और बहुत छोटी भी है। अपने बारे में खुद से झूठ बोलकर एक पल को भी बर्बाद न करें।" बता दें, विशाल ने आगे युवाओं और अपने फैंस को सलाह देते हुए कहा, "वो बनने की कोशिश कभी न करें जो किसी और ने आपसे बनने को कहा है, खुलकर जिएं और पूरी तरह से जिएं। यही सबसे अच्छी सलाह है जो मैं आपको दे सकता हूं।"

सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में अपने फैंस को बताया कि वे अब किसी भी नए फिल्मी गाने का हिस्सा नहीं बनेंगे। 'तुम ही हो', 'केसरिया' और 'चन्ना मेरेया' जैसे सैकड़ों सुपरहिट गाने देने वाले अरिजीत के इस फैसले से म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। दरअसल, विशाल की पोस्ट को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि एक स्टार्स के लिए कभी-कभी सफलता और नाम से ज्यादा जरूरी मानसिक शांति और खुद की पहचान होती है।

भारतीय सिनेमा के सबसे सफल सिंगरों में से एक

विशाल ददलानी भारतीय सिनेमा के सबसे सफल सिंगरों में से एक हैं। 'विशाल-शेखर' की जोड़ी के तौर पर उन्होंने 'ओम शांति ओम', 'दोस्ताना', 'सुल्तान', 'वॉर' और 'बैंग बैंग' जैसी अनगिनत फिल्मों के लिए चार्टबस्टर संगीत दिया है। एक गायक के रूप में भी उन्होंने 'धूम अगेन', 'स्वैग से स्वागत' और 'खुदा हाफिज' जैसे गानों से अपनी स्वैग जमाई है। साथ ही, विशाल ने अपने पोस्ट के कैप्शन में एक बहुत ही गहरी बात लिखी, "हमारे पास असल में सिर्फ अभी यानी वर्तमान का एक छोटा-सा हिस्सा है, जो यादों और उम्मीदों के बीच फंसा हुआ है।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

29 Jan 2026 04:20 pm

Hindi News / Entertainment / सक्सेस में शांति गारंटी नहीं…अरिजीत के फैसले पर विशाल ददलानी का इमोशनल पोस्ट आया सामने
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

7 दिनों में 213 करोड़ का आंकड़ा पार, सनी देओल हुए इमोशनल, वीडियो शेयर कर फैंस से कही ये बात

7 दिनों में 216 करोड़ का आंकड़ा पार, सनी देओल हुए इमोशनल, वीडियो शेयर कर फैंस से कही ये बात
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ के पोस्टर की क्या है हकीकत? जिसमें रणवीर का लुक देख फैंस के बीच बढ़ी हलचल

dhurndhar 2
बॉलीवुड

रानी मुखर्जी की पिटी भद्द, बच्चों की परवरिश पर दिया ऐसा बयान, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

Mardani 3 Rani Mukerji Trolled after his statement said Wives Should Raise Their Voice Against Husbands
बॉलीवुड

थिएटर में चल रही थी ‘बॉर्डर 2’, बाहर बैठे रहे सुनील शेट्टी, बेटे की फिल्म देखने के लिए रखी ये शर्त

Suniel Shetty On Not Watching Border 2
बॉलीवुड

क्या ये बीमार है… वजन घटाने और नए हेयर के बाद जॉन अब्राहम देख नेटिजन्स ने दिए ऐसे रिएक्शन, हुआ वायरल

क्या ये बीमार है... वजन घटाने और नए हेयर के बाद जॉन अब्राहम देख नेटिजन्स ने दिए ऐसे रिएक्शन, हुआ वायरल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.