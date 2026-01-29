सक्सेस में शांति गारंटी नहीं...अरिजीत के फैसले पर विशाल ददलानी का इमोशनल पोस्ट आया सामने

विशाल ददलानी (सोर्स: x @Music_FataFati अकाउंट के द्वारा)
Vishal Dadlani Note On Success: सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी (Vishal Dadlani) अपनी बेबाकी और जीवन जीने के प्रति अपने नजरिए के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में विशाल ददलानी सोशल मीडिया पर एक ऐसी बात शेयर की है, जिसने न केवल उनके फैंस बल्कि पूरी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है और सिंगर का ये संदेश ऐसे समय में आया है जब देश के सबसे चहेते गायक अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने की खबर ने हर तरफ सनसनी मचा दी है।
आज गुरुवार को विशाल ददलानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा, "सक्सेस शांति या संतोष की गारंटी नहीं देती। उसी तरह, दौलत और सत्ता सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। जिंदगी बहुत अजीब है और बहुत छोटी भी है। अपने बारे में खुद से झूठ बोलकर एक पल को भी बर्बाद न करें।" बता दें, विशाल ने आगे युवाओं और अपने फैंस को सलाह देते हुए कहा, "वो बनने की कोशिश कभी न करें जो किसी और ने आपसे बनने को कहा है, खुलकर जिएं और पूरी तरह से जिएं। यही सबसे अच्छी सलाह है जो मैं आपको दे सकता हूं।"
सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में अपने फैंस को बताया कि वे अब किसी भी नए फिल्मी गाने का हिस्सा नहीं बनेंगे। 'तुम ही हो', 'केसरिया' और 'चन्ना मेरेया' जैसे सैकड़ों सुपरहिट गाने देने वाले अरिजीत के इस फैसले से म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। दरअसल, विशाल की पोस्ट को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है कि एक स्टार्स के लिए कभी-कभी सफलता और नाम से ज्यादा जरूरी मानसिक शांति और खुद की पहचान होती है।
विशाल ददलानी भारतीय सिनेमा के सबसे सफल सिंगरों में से एक हैं। 'विशाल-शेखर' की जोड़ी के तौर पर उन्होंने 'ओम शांति ओम', 'दोस्ताना', 'सुल्तान', 'वॉर' और 'बैंग बैंग' जैसी अनगिनत फिल्मों के लिए चार्टबस्टर संगीत दिया है। एक गायक के रूप में भी उन्होंने 'धूम अगेन', 'स्वैग से स्वागत' और 'खुदा हाफिज' जैसे गानों से अपनी स्वैग जमाई है। साथ ही, विशाल ने अपने पोस्ट के कैप्शन में एक बहुत ही गहरी बात लिखी, "हमारे पास असल में सिर्फ अभी यानी वर्तमान का एक छोटा-सा हिस्सा है, जो यादों और उम्मीदों के बीच फंसा हुआ है।"
