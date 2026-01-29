अजित पवार के बाद अब पत्नी सुनेत्रा को मिलेगी डिप्टी CM की कुर्सी? राष्ट्रवादी के बड़े नेता ने की मांग

महाराष्ट्र की राजनीति के 'पावरफुल' नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुरुवार (29 जनवरी) को पंचतत्व में विलीन हो गए। बुधवार को बारामती हवाई पट्टी के पास हुए भीषण विमान हादसे में उनके निधन के बाद आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उमड़े हजारों के जनसैलाब ने नम आंखों से अपने 'दादा' को अंतिम विदाई दी। अजित पवार के दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने मुखाग्नि दी। यह दृश्य भावुक कर देने वाला था। पूरे परिसर में शोक और सन्नाटे का माहौल था, वहीं समर्थकों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।