29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

अजित पवार के बाद अब पत्नी सुनेत्रा को मिलेगी डिप्टी CM की कुर्सी? राष्ट्रवादी के बड़े नेता ने की मांग

अजित दादा के पार्थिव शरीर के पंचतत्व में विलीन होते ही एनसीपी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के भीतर राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। राज्य के मंत्री और वरिष्ठ नेता नरहरी झिरवाल ने एक बड़ा बयान देते हुए सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 29, 2026

Ajit Pawar Sunetra Pawar

अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार (Photo: IANS)

महाराष्ट्र की राजनीति के 'पावरफुल' नेता और उपमुख्यमंत्री अजित पवार गुरुवार (29 जनवरी) को पंचतत्व में विलीन हो गए। बुधवार को बारामती हवाई पट्टी के पास हुए भीषण विमान हादसे में उनके निधन के बाद आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में उमड़े हजारों के जनसैलाब ने नम आंखों से अपने 'दादा' को अंतिम विदाई दी। अजित पवार के दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने मुखाग्नि दी। यह दृश्य भावुक कर देने वाला था। पूरे परिसर में शोक और सन्नाटे का माहौल था, वहीं समर्थकों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे।

अजित पवार न सिर्फ राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री थे, बल्कि बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख भी थे। उनके निधन के बाद यह सवाल उठ रहा है कि उनकी विशाल सियासी जिम्मेदारियों को अब कौन संभालेगा।

अंत्यविधि के दौरान पार्थ और जय पवार लगातार लोगों से मिलते-जुलते नजर आए। वे ही मंच पर मौजूद थे और सभी गणमान्य अतिथियों से संवाद कर रहे थे, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस के अन्य नेता और पवार परिवार के सदस्य नीचे बैठे दिखाई दिए। इस दृश्य को राजनीतिक हलकों में इस संकेत के तौर पर देखा जा रहा है कि भविष्य में अजित पवार की राजनीतिक विरासत पार्थ और जय पवार के कंधों पर जा सकती है।

सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाने की मांग

इसी बीच एनसीपी (अजित गुट) के वरिष्ठ नेता व मंत्री नरहरी झिरवाल (Narhari Zirwal) ने एक बड़ा बयान देकर सियासी चर्चाओं को और तेज कर दिया। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह मांग रखी कि अजित पवार के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) को राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा सांसद हैं।

एनसीपी विधायक नरहरी झिरवाल ने कहा कि सभी की यह ईमानदार इच्छा है कि सुनेत्रा पवार को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अब दोनों राष्ट्रवादी (NCP) एक साथ आ चुकी हैं और अलग-अलग रहकर आगे बढ़ना संभव नहीं है। अब दोनों राष्ट्रवादी (अजित और शरद गुट) को एक साथ आना ही होगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

NCP की बागडोर कौन संभालेगा?

एनसीपी के सर्वेसर्वा अजित पवार के निधन से जो राजनीतिक शून्य पैदा हुआ है, उसे भरने के लिए सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि पवार परिवार को हमेशा प्रैक्टिकल राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। वर्तमान हालात और भविष्य की राजनीति को समझते हुए सही फैसला लेना खासकर शरद पवार की पहचान रही है। एक तरफ अजित पवार के जाने का गहरा दुख है, तो दूसरी तरफ यह कोशिश भी शुरू हो गई है कि उनकी अनुपस्थिति में पार्टी में नेतृत्व को लेकर कोई असमंजस न बने।

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कमान किसके हाथों में जाएगी और उपमुख्यमंत्री पद को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है। अजित पवार के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में यह एक निर्णायक मोड़ माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

अलविदा ‘दादा’… पंचतत्व में विलीन हुए अजित पवार, बेटे पार्थ और जय ने दी मुखाग्नि
मुंबई
Ajit Pawar's funeral

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Jan 2026 03:41 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अजित पवार के बाद अब पत्नी सुनेत्रा को मिलेगी डिप्टी CM की कुर्सी? राष्ट्रवादी के बड़े नेता ने की मांग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

7 दिनों में 213 करोड़ का आंकड़ा पार, सनी देओल हुए इमोशनल, वीडियो शेयर कर फैंस से कही ये बात

7 दिनों में 216 करोड़ का आंकड़ा पार, सनी देओल हुए इमोशनल, वीडियो शेयर कर फैंस से कही ये बात
बॉलीवुड

पार्थ और जय पवार कौन हैं? जिन पर है पिता अजित पवार के ‘पावरफुल’ साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी

Who are Parth and Jai Pawar
मुंबई

‘धुरंधर 2’ के पोस्टर की क्या है हकीकत? जिसमें रणवीर का लुक देख फैंस के बीच बढ़ी हलचल

dhurndhar 2
बॉलीवुड

सक्सेस में शांति गारंटी नहीं…अरिजीत के फैसले पर विशाल ददलानी का इमोशनल पोस्ट आया सामने

सक्सेस में शांति गारंटी नहीं...अरिजीत के फैसले पर विशाल ददलानी का इमोशनल पोस्ट आया सामने
मनोरंजन

रानी मुखर्जी की पिटी भद्द, बच्चों की परवरिश पर दिया ऐसा बयान, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

Mardani 3 Rani Mukerji Trolled after his statement said Wives Should Raise Their Voice Against Husbands
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.