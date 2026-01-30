30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

मुंबई

अजित दादा का प्लेन उड़ाने अचानक पहुंचे थे कैप्टन सुमित, ऐनवक्त पर क्यों बदला दूसरे का असाइनमेंट?

Ajit Pawar Plane Crash Death: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार का प्लेन पहले किसी और को उड़ाना था, लेकिन ऐनवक्त पर यह असाइनमेंट कैप्टन सुमित को दिया गया। वह कुछ दिन पहले ही हॉन्ग-कॉन्ग से लौटे थे।

2 min read
मुंबई

image

Vishnu Bajpai

Jan 30, 2026

Ajit Pawar Plane Crash Death Revelation Captain Sumit had a sudden assignment

Ajit Pawar Plane Crash Death: महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ, उसे पहले किसी दूसरे कैप्टन को उड़ाना था, लेकिन ऐनवक्त पर यह फैसला बदला गया और दिल्ली निवासी कैप्टन सुमित को यह जिम्मेदारी दी गई। इसके पीछे पहले वाले पायलट के ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह बताई जा रही है। हालांकि बारामती पहुंचते ही डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में प्लेन में सवार सभी पांचों लोगों की जान चली गई। कैप्टन सुमित कपूर का गुरुवार को दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया तो उसके दोस्तों समेत परिजनों में हाहाकार मच गया। कैप्टन सुमित के अलावा इस हादसे में को-पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, अजित पवार के सिक्योरिटी गार्ड विदिप जाधव समेत पांच लोगों की मौत हुई थी।

हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत पांच की गई जान

मालूम हो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ‌अजित पवार का प्लेन उस समय हादसे का शिकार हो गया, जब वह अपने गृहजिले बारामती में एक चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे। बारामती में लैंड करते समय प्लेन क्रशै हो गया। उसमें उस वक्त डिप्टी सीएम अजित पवार समेत पांच लोग सवार थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, कैप्टन सुमित कपूर हादसे से कुछ दिन पहले ही हॉन्ग-कॉन्ग से लौटे थे। कैप्टन सुमित के दोस्तों का कहना है कि हादसे से कुछ घंटों पहले ही सुमित को यह असाइनमेंट मिला था। बताया जाता है कि दिल्ली की एयरलाइंस कंपनी बीएसआर वेंटर्स की ओर से संचालित लेजरजेट-45 विमान को सुमित कपूर ने सुबह आठ बजे उड़ाया था और 8:45 पर प्लेन क्रैश हो गया।

उड़ान से गहरा लगाव रखते थे कैप्टन सुमित

दिल्ली निवासी कैप्टन सुमित के दोस्तों ने बताया कि सुमित को उड़ान से गहरा लगाव था। हालांकि इस हादसे की शुरुआती जांच में पायलट की संभावित चूक और खराब दृश्यता को प्लेन क्रैश होने की वजह बताया जा रहा है, जबकि जांच एजेंसियां तकनीकी खामी की आशंका को भी खंगाल रही हैं। सुमित के दोस्तों का कहना है कि कपूर एक बेहद अनुभवी पायलट थे, ऐसे में उनसे गलती होने की संभावना बहुत कम थी। उन्होंने हादसे की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। दोस्तों ने सुमित को एक विनम्र, सरल स्वभाव और बेहद अच्छे इंसान के रूप में याद किया, जिन्हें उड़ान भरने से विशेष प्रेम था।

ब्रेसलेट से हुई थी कैप्टन सुमित के शव की पहचान

कपूर के परिवार के बारे में बताते हुए दोस्तों ने कहा कि उनके दोनों बेटे और दामाद भी पेशे से पायलट हैं और बेटों की शादी हो चुकी है। गुरुग्राम में उनके एक भाई व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कपूर के करीबी दोस्त सचिन तनेजा ने बताया कि उनके शव की पहचान कलाई में पहने ब्रेसलेट से हुई। वहीं, एक अन्य दोस्त नरेश तनेजा ने कहा कि सुमित के निधन की खबर सुनकर कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। इस हादसे से जान गंवाने वाले अलग-अलग प्रदेशों के रहने वाले स्टाफ के परिजनों में कोहराम मचा है, वहीं महाराष्ट्र की सियासत में भारी भूचाल आ गया। हादसे की सूचना मिलते ही महाराष्‍ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे समेत एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार मौके पर पहुंचे।

Updated on:

30 Jan 2026 12:19 pm

Published on:

30 Jan 2026 12:18 pm

