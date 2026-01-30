अजित दादा का प्लेन उड़ाने अचानक पहुंचे थे कैप्टन सुमित, ऐनवक्त पर क्यों बदला दूसरे का असाइनमेंट?

Ajit Pawar Plane Crash Death: महाराष्ट्र के बारामती में डिप्टी सीएम अजित पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ, उसे पहले किसी दूसरे कैप्टन को उड़ाना था, लेकिन ऐनवक्त पर यह फैसला बदला गया और दिल्ली निवासी कैप्टन सुमित को यह जिम्मेदारी दी गई। इसके पीछे पहले वाले पायलट के ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह बताई जा रही है। हालांकि बारामती पहुंचते ही डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश हो गया और इस हादसे में प्लेन में सवार सभी पांचों लोगों की जान चली गई। कैप्टन सुमित कपूर का गुरुवार को दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया तो उसके दोस्तों समेत परिजनों में हाहाकार मच गया। कैप्टन सुमित के अलावा इस हादसे में को-पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, अजित पवार के सिक्योरिटी गार्ड विदिप जाधव समेत पांच लोगों की मौत हुई थी।