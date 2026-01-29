NCP ने बना लिया मन? जानिए कौन होगा अगला डिप्टी सीएम…अजीत पवार की बारामती सीट पर भी चर्चा

Ajit Pawar : बुधवार के विमान हादसे में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में नेतृत्व और राजनीतिक विरासत को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के अगले डिप्टी सीएम और बारामती सीट के उपचुनाव पर जल्द फैसला होने की संभावना है।
Ajit Pawar : बुधवार को हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत हो गई और उनका गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब उनकी विरासत को लेकर चर्चा होना शुरू हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अब एनसीपी से अगला डिप्टी सीएम कौन होगा, पार्टी कि बागडोर अब किसके हाथ में जाएगी। इसके साथ ही इस बात कर भी चर्चा हो रहा है कि बारामती सीट से उपचुनाव कौन लड़ेगा। खबर के मुताबिक अब जल्द ही एनपीसी इन सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगाने वाली है।
इंडिया टुडे के सूत्रों के मुताबिक, एनसीपी ने राज्य के अगले डिप्टी सीएम को लेकर फैसला लगभग तय कर लिया है। पार्टी अजीत पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रख सकती है। 2024 में बारामती से लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। सूत्र बताते हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे मुलाकात की है और अजीत पवार की खाली हुई सीट से उनके चुनाव लड़ने की भी संभावना है।
एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नरहरि झिरवाल ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि आम लोगों की भावना है कि दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्य मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। दरअसल, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह मांग रखी कि अजित पवार के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्य का उपमुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा सांसद हैं।
एनसीपी प्रमुख अजित पवार के निधन के बाद पार्टी में जो नेतृत्व का खालीपन बना है, उसे लेकर सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। पवार परिवार हमेशा से व्यवहारिक और रणनीतिक राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। मौजूदा परिस्थितियों और आने वाले सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए संतुलित फैसला लेना शरद पवार की राजनीति की पहचान रही है। एक ओर अजित पवार के न रहने का गहरा शोक है, वहीं दूसरी ओर यह भी कोशिश की जा रही है कि उनकी कमी के चलते पार्टी में नेतृत्व को लेकर किसी तरह की असमंजस की स्थिति न बने।
