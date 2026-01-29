NCP ने बना लिया मन? जानिए कौन होगा अगला डिप्टी सीएम…अजीत पवार की बारामती सीट पर भी चर्चा

एनसीपी प्रमुख अजित पवार के निधन के बाद पार्टी में जो नेतृत्व का खालीपन बना है, उसे लेकर सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। पवार परिवार हमेशा से व्यवहारिक और रणनीतिक राजनीति के लिए जाना जाता रहा है। मौजूदा परिस्थितियों और आने वाले सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए संतुलित फैसला लेना शरद पवार की राजनीति की पहचान रही है। एक ओर अजित पवार के न रहने का गहरा शोक है, वहीं दूसरी ओर यह भी कोशिश की जा रही है कि उनकी कमी के चलते पार्टी में नेतृत्व को लेकर किसी तरह की असमंजस की स्थिति न बने।