लाडली बहनों को गुड़ी पड़वा पर बड़ा तोहफा, क्या खाते में आएंगे 3000 रुपये? क्या है अपडेट

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र की लाखों महिलाएं ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) की फरवरी और मार्च महीने की किश्तों का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। अब चर्चा है कि राज्य सरकार गुड़ी पड़वा (19 मार्च) के शुभ अवसर पर महिलाओं के बैंक खातों में दोनों महीनों की किस्त एक साथ जमा कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो पात्र महिलाओं के खाते में सीधे 3000 रुपये की राशि जमा होगी, जो उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी। हालांकि, प्रशासन की ओर से अभी तक इस संबंध में आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।