‘पायलट की सीट पर सो रहे, गिरफ्तार करो’, जय पवार ने शेयर किया VSR के मालिक का चौंकाने वाला वीडियो

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार ने सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर वीएसआर (VSR) विमानन कंपनी के मालिक रोहित सिंह उड़ान के दौरान मुख्य पायलट की सीट पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय पवार ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए विमानन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, जय पवार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह वीडियो कब और कहां का है।