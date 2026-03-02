2 मार्च 2026,

सोमवार

मुंबई

‘पायलट की सीट पर सो रहे, गिरफ्तार करो’, जय पवार ने शेयर किया VSR के मालिक का चौंकाने वाला वीडियो

अजित पवार के विमान हादसे को लेकर विमान दुर्घटना जांच प्राधिकरण ने हाल ही में 22 पन्नों की एक प्राथमिक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार, 28 जनवरी को हुआ यह हादसा तब हुआ जब विमान पहले एक पेड़ से टकराया और फिर जमीन पर गिर गया।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Mar 02, 2026

VSR Owner Rohit Singh, Pilot Sleeping Video

अजित पवार विमान हादसे के बाद नया विवाद (Patrika Photo)

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार ने सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में कथित तौर पर वीएसआर (VSR) विमानन कंपनी के मालिक रोहित सिंह उड़ान के दौरान मुख्य पायलट की सीट पर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय पवार ने इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए विमानन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस घटना को बेहद गंभीर बताते हुए सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, जय पवार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह वीडियो कब और कहां का है।

जय पवार की डीजीसीए से भावुक अपील

जय पवार ने अपने पोस्ट में बेहद भावुक संदेश लिखा है। उन्होंने कहा कि अपने पिता को खोने का दर्द उन्हें जीवनभर सताएगा। उन्होंने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) से मांग की है कि इस मामले की तुरंत और निष्पक्ष जांच की जाए। जय पवार ने आग्रह किया है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक वीएसआर कंपनी के सभी विमानों की उड़ानों पर रोक लगा दी जाए। उन्होंने रोहित सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी अपील की है।

सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर खड़े हुए सवाल

जय पवार का कहना है कि आसमान में उड़ते समय इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने इसे न केवल अपने पिता की याद में, बल्कि हर यात्री की सुरक्षा के लिए एक बेटे की करुण पुकार बताया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद विमानन क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।

गौरतलब है कि 28 जनवरी को अजित पवार के विमान का पुणे जिले के बारामती में हादसा हुआ था। इस घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। हादसे के करीब एक महीने बाद विमान दुर्घटना जांच प्राधिकरण (AAIB) ने 22 पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट पेश की।

रिपोर्ट के अनुसार, विमान पहले एक पेड़ से टकराया और उसके बाद जमीन पर गिरा। घटना के समय बारामती एयरपोर्ट पर लगभग 3,000 मीटर दृश्यता दर्ज की गई थी। जांच में यह भी कहा गया कि उड़ान से पहले पायलट ने शराब का सेवन नहीं किया था।

Published on:

02 Mar 2026 11:05 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 'पायलट की सीट पर सो रहे, गिरफ्तार करो', जय पवार ने शेयर किया VSR के मालिक का चौंकाने वाला वीडियो

