त्र्यंबकेश्वर मंदिर में सुरक्षाकर्मियों की गुंडागर्दी! श्रद्धालु को लात-घूंसों से पीटा, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ सुरक्षाकर्मी एक युवा श्रद्धालु को पीट रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गार्ड ने पीड़ित के कपड़े तक फाड़ दिए और उसे लात-घूंसों से बेदम कर दिया। मंदिर परिसर में मौजूद अन्य भक्तों ने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। इस हिंसक व्यवहार के बाद मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं में गहरा रोष व्याप्त है और वे सुरक्षा गार्डों के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं।