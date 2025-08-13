हार का ठीकरा EC पर फोड़ रहा विपक्ष, अजित पवार बोले- बारामती से मेरी पत्नी हारी, लेकिन मैं 1 लाख के अंतर से जीता

Maharashtra Politics: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के महाराष्ट्र चुनावों में 'वोट चोरी' को लेकर लगाए गए आरोपों पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पलटवार किया। उन्होंने अपने गढ़ बरामती का उदाहरण देते हुए कहा, "लोकसभा चुनाव में बरामती में हमारे उम्मीदवार को 48 हजार वोट कम मिले थे। मैं बरामती का प्रतिनिधित्व करता हूं। पांच महीने बाद, उन्हीं मतदाताओं ने मुझे एक लाख से ज्यादा वोटों से जीत दिलाई। मैं मानता हूं कि हमारे उम्मीदवार को कम वोट मिले और जनता ने उस समय वैसा मतदान किया। लेकिन बाद में मैंने बड़ी जीत दर्ज की। तो क्या मैंने वहां कुछ गड़बड़ी की? क्या मेरी कोई गलती थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है।"