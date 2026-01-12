School Holiday: 14, 15, 16, 17, 18 जनवरी को छुट्टी! स्कूलों में क्यों हो रही इतनी लंबी छुट्टी

महाराष्ट्र के स्कूलों में कई दिनों की छुट्टी (Patrika Photo)
महाराष्ट्र में इस सप्ताह मकर संक्रांति त्योहार और 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव होने के कारण कई दिन स्कूलों की छुट्टियां होंगी। 15 जनवरी को मतदान के चलते 29 शहरों में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) घोषित किया गया है, जिससे इन क्षेत्रों के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं कई स्कूलों में छुट्टियों का सिलसिला इतना लंबा होगा कि बच्चों को लगातार पांच दिनों का अवकाश मिलेगा।
मुंबई सहित 29 शहरों में कुछ स्कूलों में लगातार पांच दिनों की छुट्टियां होंगी। राज्य के 29 महानगरपालिका क्षेत्रों में 15 जनवरी (गुरुवार) को होने वाले मतदान के कारण सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
महाराष्ट्र के सभी स्कूल और कॉलेजों में 14 जनवरी को मकर संक्रांति की छुट्टी पहले से है। 15 जनवरी को मतदान के कारण स्कूल बंद रहेंगे। यदि 16 जनवरी को भी छुट्टी घोषित होती है, तो शिक्षकों की अनुपस्थिति और चुनावी प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्कूल परिसर के उपयोग के चलते पढ़ाई संभव नहीं होगी। इसके बाद 17 जनवरी को शनिवार और 18 जनवरी को रविवार है। इस तरह छात्रों को 14 से 18 जनवरी तक लगातार अवकाश मिल सकता है।
दरअसल, राज्य के कई हिस्सों में मतदान केंद्र स्कूल परिसरों में बनाए गए हैं। ऐसे में 15 जनवरी को तो स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। इसके अलावा, यह मांग भी तेज हो गई है कि 16 जनवरी को भी बच्चों को स्कूल न बुलाया जाए। वजह यह है कि चुनाव ड्यूटी में बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 16 जनवरी को उन स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, जहां मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
यशवंतराव चव्हाण केंद्र के शिक्षा विकास मंच के समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी ने मांग की है कि 15 जनवरी को चुनावी ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को 16 जनवरी को सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) दिया जाए। उनका तर्क है कि मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे समाप्त होने के बाद भी ईवीएम (EVM) सील करने, कागजी कार्रवाई पूरी करने और सामग्री जमा करने में देर रात हो जाती है। ऐसे में शिक्षकों के लिए अगले दिन सुबह ड्यूटी पर हाजिर होना मानसिक और शारीरिक रूप से तनावपूर्ण होता है। अगर यह मांग मान ली जाती है, तो कई स्कूलों में बच्चों को लगातार पांच दिन का ब्रेक मिल सकता है।
महाराष्ट्र के लगभग सभी प्रमुख शहरों में 15 जनवरी को मतदान के कारण स्कूल, बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इनमें मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपुर, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, पनवेल, नासिक, मालेगांव, अहिल्यानगर, जलगांव, धुले, पुणे, पिंपरी-चिंचवड़, सोलापुर और कोल्हापुर शामिल हैं। इसके अलावा सांगली-मिरज-कुपवाड़, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड-वाघाला, परभणी, जालना, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपुर और चंद्रपुर में भी मतदान के चलते 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश होगा।
हालांकि 15 जनवरी को आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश है, लेकिन 16 जनवरी की छुट्टी पर अभी अंतिम सरकारी मुहर लगना बाकी है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग