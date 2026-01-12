School Holiday: 14, 15, 16, 17, 18 जनवरी को छुट्टी! स्कूलों में क्यों हो रही इतनी लंबी छुट्टी

यशवंतराव चव्हाण केंद्र के शिक्षा विकास मंच के समन्वयक डॉ. माधव सूर्यवंशी ने मांग की है कि 15 जनवरी को चुनावी ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को 16 जनवरी को सवैतनिक अवकाश (Paid Leave) दिया जाए। उनका तर्क है कि मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे समाप्त होने के बाद भी ईवीएम (EVM) सील करने, कागजी कार्रवाई पूरी करने और सामग्री जमा करने में देर रात हो जाती है। ऐसे में शिक्षकों के लिए अगले दिन सुबह ड्यूटी पर हाजिर होना मानसिक और शारीरिक रूप से तनावपूर्ण होता है। अगर यह मांग मान ली जाती है, तो कई स्कूलों में बच्चों को लगातार पांच दिन का ब्रेक मिल सकता है।