रसमलाई, लुंगी-पुंगी… राज ठाकरे ने उड़ाया मजाक तो अन्नामलाई बोले- मुंबई आ रहा हिम्मत है तो…

तमिलनाडु के पूर्व बीजेपी प्रमुख अन्नामलाई ने राज ठाकरे के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने मुंबई को 'अंतरराष्ट्रीय शहर' कहने पर आपत्ति जताई थी। अन्नामलाई ने कहा, "अगर मैं कहता हूं कि कामराज भारत के महानतम नेताओं में से एक हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि वह अब तमिल नहीं रहे? अगर मैं कहता हूं कि मुंबई एक वर्ल्ड क्लास सिटी है, तो क्या इसका मतलब यह है कि मराठियों ने इसे नहीं बनाया? ये लोग बस नासमझी करते हैं।"